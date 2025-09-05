https://crimea.ria.ru/20250905/v-chernom-more-unichtozheny-shest-bystrokhodnykh-bezekipazhnykh-katerov-vsu--1149235397.html

В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ

2025-09-05T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. об этом сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике - Марково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма