Рейтинг@Mail.ru
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/tramp-pereimenoval-ministerstvo-oborony-ssha-v-ministerstvo-voyny-1149247131.html
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T23:39
2025-09-05T23:39
пентагон
сша
дональд трамп
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762932_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3565320419856b84617bb94ef479638d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762932_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_7ac663d9f82155ec3a9db6f59a0133f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пентагон, сша, дональд трамп, в мире, новости
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны

Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны

23:39 05.09.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
"У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.
Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПентагонСШАДональд ТрампВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:52Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
23:39Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
23:36Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
23:2510 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
23:03Задымление в Третьяковской галерее - что известно
22:45Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
22:40Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
22:33Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:14Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
22:02В Севастополе закрыли рейд
21:52Новое землетрясение произошло в Афганистане
21:11Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
20:47В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
20:12Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
19:45Маленькая крымчанка участвует в конкурсе на центральном телеканале России
19:19Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
18:55Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
18:47В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Лента новостейМолния