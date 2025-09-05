https://crimea.ria.ru/20250905/tramp-pereimenoval-ministerstvo-oborony-ssha-v-ministerstvo-voyny-1149247131.html
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T23:39
2025-09-05T23:39
2025-09-05T23:39
пентагон
сша
дональд трамп
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762932_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3565320419856b84617bb94ef479638d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762932_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_7ac663d9f82155ec3a9db6f59a0133f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, сша, дональд трамп, в мире, новости
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
"У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.
Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.