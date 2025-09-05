https://crimea.ria.ru/20250905/tramp-pereimenoval-ministerstvo-oborony-ssha-v-ministerstvo-voyny-1149247131.html

Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны

Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

