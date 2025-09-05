Рейтинг@Mail.ru
Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль. Об этом заявил президент США
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657447_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_82ea3d4d4ba013dd6cbbf1aca141f8de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.По словам американского лидера в обеспечении гарантий безопасности Украины "Европа будет первой и с большим отрывом". "Они (европейцы – ред.) хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдет", - подчеркнул Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
true
РИА Новости Крым
дональд трамп, сша, европа, европейский союз (ес), украина, политика, новости
Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины

Европа будет играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины – Трамп

23:52 05.09.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
"Мы разберемся с этим (урегулированием украинского кризиса – ред.). Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем", - цитирует Трампа РИА Новости.
По словам американского лидера в обеспечении гарантий безопасности Украины "Европа будет первой и с большим отрывом".
"Они (европейцы – ред.) хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдет", - подчеркнул Трамп.
