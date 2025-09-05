https://crimea.ria.ru/20250905/tramp-oboznachil-rol-evropy-v-garantiyakh-bezopasnosti-dlya-ukrainy-1149247309.html
Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.По словам американского лидера в обеспечении гарантий безопасности Украины "Европа будет первой и с большим отрывом". "Они (европейцы – ред.) хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдет", - подчеркнул Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
