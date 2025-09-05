Рейтинг@Mail.ru
Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
Домодедовский суд Московской области избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Домодедовский суд Московской области избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, пишет РИА Новости.В пятницу ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста.Несмотря на то, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте, Тарасова во время заседания находилась в "аквариуме" (месте временного пребывания задержанных), куда обычно заводят фигурантов, которым просят заключение под стражу.В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться.Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой

Суд избрал запрет определенных действий обвиняемой в контрабанде наркотиков Тарасовой

18:01 05.09.2025 (обновлено: 18:02 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Домодедовский суд Московской области избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, пишет РИА Новости.
В пятницу ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглае Викторовне - отказать... Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласила решение судья Дина Ханси.
Несмотря на то, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте, Тарасова во время заседания находилась в "аквариуме" (месте временного пребывания задержанных), куда обычно заводят фигурантов, которым просят заключение под стражу.
В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться.
Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
