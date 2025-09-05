https://crimea.ria.ru/20250905/remont-dorog-v-simferopole-vedetsya-po-novym-gostam-1149238963.html
Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
15:21 05.09.2025 (обновлено: 16:30 05.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
В Симферополе ведется масштабная программа ремонта дорог: из 23 запланированных на этот год ремонтов полностью завершены 16. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
"У нас сейчас в городе планируется к реализации 23 объекта, из которых уже завершены работы по шестнадцати. По четырем объектам ведутся работы, три – еще не начаты, но будут в скором времени", – сообщил он.
В числе завершенных объектов – улицы Исмаила Гаспринского, участок Набережной, Семашко, Ломоносова, Тепличная, а также площадь у железнодорожного вокзала.
Отдельное внимание уделено улице Гагарина и примыкающей к ней привокзальной площади. Здесь, как отметил Тараненко, уже восстановлена проезжая часть и тротуары.
"Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденными графиками, стараемся максимально сделать так, чтобы люди ходили, машины ездили, и все это было безопасно", – подчеркнул Тараненко.
По его словам, ремонты ведутся с использованием новых технологий. В городе перешли на современный тип асфальтобетонной смеси, соответствующей обновленным ГОСТам.
"Мы перешли на новый тип асфальтобетонной смеси. Старый ГОСТ отменен, сейчас функционирует новый. Все сопровождается лабораторным контролем: от температуры смеси до проверки физико-механических параметров. Когда все галочки складываются, получается твердая пятерка, и дорога едет", – отметил начальник управления.
Новые покрытия отличаются большей износостойкостью и позволяют снизить риск появления келейности и трещин, пояснил Тараненко. При этом гарантия на обновленные дороги составляет до пяти лет, а при отсутствии вмешательств, связанных с раскопками и вскрытием полотна, срок службы может достигать десяти лет.
"Главное, чтобы не было вскрытий покрытия. А так дорога функционирует долго и без нареканий", – уточнил он.
Отдельное внимание уделяется и грейдируемым дорогам, которых в Симферополе около 250 километров.
"У нас таких дорог порядка 250 километров, все они отработаны в полном объеме. Где необходимо – досыпка с уплотнением, где удовлетворительное состояние – выравнивание и профилировка", – рассказал чиновник.
Он добавил, что за последние годы ситуация с дорогами в крымской столице значительно улучшилась. Если в 2015 году одной из основных проблем было состояние центральных улиц – проспекта Кирова, Киевской, Гагарина, где ямы достигали более пяти сантиметров, то теперь внимание сосредоточено на спальных районах и частном секторе.
"На сегодняшний день можно сказать, что состояние дорог у нас удовлетворительное: все едут, колеса перестали оставлять, диски не гнут", – резюмировал Тараненко.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участки 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на 2025 год.
