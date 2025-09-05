https://crimea.ria.ru/20250905/putin-vystupaet-na-plenarnoy-sessii-vef--pryamaya-translyatsiya-1149223162.html

Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция

Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция

Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости Крым, 05.09.2025

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в сессии участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

