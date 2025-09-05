https://crimea.ria.ru/20250905/putin-vystupaet-na-plenarnoy-sessii-vef--pryamaya-translyatsiya-1149223162.html
Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости Крым, 05.09.2025
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в сессии участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
