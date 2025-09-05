https://crimea.ria.ru/20250905/pod-simferopolem-gorit50-gektarov-sukhostoya-1149240165.html

Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя

Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя

В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что с возгоранием борются сотрудники МЧС России и Крыма, а также аэромобильная группировка. Технику для подвоза воды и опашки предоставила администрация Симферопольского района.Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли пять человек за суткиЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму

