https://crimea.ria.ru/20250905/pod-simferopolem-gorit50-gektarov-sukhostoya-1149240165.html
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T15:29
2025-09-05T15:29
2025-09-05T15:37
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149240249_0:36:599:373_1920x0_80_0_0_a409f61092afaf8f497dda7d1fe0b8e3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что с возгоранием борются сотрудники МЧС России и Крыма, а также аэромобильная группировка. Технику для подвоза воды и опашки предоставила администрация Симферопольского района.Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли пять человек за суткиЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250904/prines-30-veder-vody-v-simferopole-shkolnik-spas-ot-ognya-mnogoetazhku-1149199297.html
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149240249_27:0:572:409_1920x0_80_0_0_7acf6b61076073ee3a55b08cede5bb9e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, экология
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
В Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность на площади 50 гектаров
15:29 05.09.2025 (обновлено: 15:37 05.09.2025)