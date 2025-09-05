Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что с возгоранием борются сотрудники МЧС России и Крыма, а также аэромобильная группировка. Технику для подвоза воды и опашки предоставила администрация Симферопольского района.Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, экология
Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя

В Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность на площади 50 гектаров

15:29 05.09.2025 (обновлено: 15:37 05.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветренная погода. Площадь пожара 50 гектаров", - говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
Отмечается, что с возгоранием борются сотрудники МЧС России и Крыма, а также аэромобильная группировка. Технику для подвоза воды и опашки предоставила администрация Симферопольского района.
Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.
В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
