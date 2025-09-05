https://crimea.ria.ru/20250905/po-prezhnemu-vyshe-30-i-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1149062072.html

По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +20...+22 градуса, днем от +28 до +32.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

