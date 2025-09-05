https://crimea.ria.ru/20250905/po-prezhnemu-vyshe-30-i-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1149062072.html
По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.09.2025
По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T00:01
2025-09-05T00:01
2025-09-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668993_0:217:3255:2048_1920x0_80_0_0_ee19d2003436c3d33e5ffe77715db940.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +20...+22 градуса, днем от +28 до +32.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250904/moschnye-vzryvy-istoschili-energiyu-solntsa--chto-budet-dalshe-1149178831.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668993_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_271ef9a833bb0363cc4ffd07ee0ccec5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу до +32 градусов и усилится северо-восточный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье до +22 градусов, днем +26…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +20...+22 градуса, днем от +28 до +32.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.