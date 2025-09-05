Рейтинг@Mail.ru
По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250905/po-prezhnemu-vyshe-30-i-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1149062072.html
В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T00:01
2025-09-05T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668993_0:217:3255:2048_1920x0_80_0_0_ee19d2003436c3d33e5ffe77715db940.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +20...+22 градуса, днем от +28 до +32.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 05.09.2025
 
Отдых в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье до +22 градусов, днем +26…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +20...+22 градуса, днем от +28 до +32.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
