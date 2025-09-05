https://crimea.ria.ru/20250905/masshtabnyy-pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan-na-50-gektarakh-1149242146.html

Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах

Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

2025-09-05T17:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК."Пожар локализован на 50 га", - сообщили в пресс-службе.Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли пять человек за суткиЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму

2025

Новости

