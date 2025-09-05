https://crimea.ria.ru/20250905/masshtabnyy-pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan-na-50-gektarakh-1149242146.html
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T17:11
2025-09-05T17:11
2025-09-05T17:11
пожар
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953769_0:36:522:330_1920x0_80_0_0_e28cff4d5555f295a2b39c17ffcbf4e9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК."Пожар локализован на 50 га", - сообщили в пресс-службе.Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли пять человек за суткиЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953769_76:0:516:330_1920x0_80_0_0_3306d1fcdd0b084c81043c200648fb6a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах