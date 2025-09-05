Рейтинг@Mail.ru
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК."Пожар локализован на 50 га", - сообщили в пресс-службе.Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах

Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах

17:11 05.09.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем локализован на 50 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"Пожар локализован на 50 га", - сообщили в пресс-службе.
Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.
В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
ПожарСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
