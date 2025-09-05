Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин

https://crimea.ria.ru/20250905/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-stoyat-bolshe-400-mashin-1149232684.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, в очередях с обеих сторон стоят больше 400 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
