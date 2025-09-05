Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин
Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, в очередях с обеих сторон стоят больше 400 авто. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T11:32
2025-09-05T11:32
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, в очередях с обеих сторон стоят больше 400 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин

В очередях на Крымский мост проезда ждут 402 машины

11:32 05.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, в очередях с обеих сторон стоят больше 400 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 53 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи - 349 авто. Время ожидания около часа",- говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСитуация на дорогах КрымаКерчьТаманьОчереди на Крымском мосту
 
