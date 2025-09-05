Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250905/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-pyatnitsy-1149225202.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра стоят 300 автомобилей. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T08:20
2025-09-05T08:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148681384_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_4210461cfdff9dabb546d0880f815b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра стоят 300 автомобилей. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани перед пунктами досмотра стоят 40 машин.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148681384_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_b6ee71e335f120c81452d83301454a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости крыма, новости
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы

У Крымского моста сейчас проезда ждут 300 машин со стороны Керчи и Тамани

08:20 05.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра стоят 300 автомобилей. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.
Со стороны Тамани перед пунктами досмотра стоят 40 машин.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
09:20Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике
09:14Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
09:00Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
08:42В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
08:20Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
08:13Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин
08:07Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
07:44Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
07:26Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
07:06Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – видео
06:46Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
06:23Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Лента новостейМолния