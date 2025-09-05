Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
У Крымского моста сейчас проезда ждут 300 машин со стороны Керчи и Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра стоят 300 автомобилей. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.
Со стороны Тамани перед пунктами досмотра стоят 40 машин.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
