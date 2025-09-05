https://crimea.ria.ru/20250905/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-2100-1149245529.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
2025-09-05T21:11
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
тамань
керчь
керченский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
