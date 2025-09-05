Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00 - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T21:11
2025-09-05T21:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет",- говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
