2025-09-05T18:55
2025-09-05T18:55
2025-09-05T18:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По инфпормации главы республики, крымчане показали достойный уровень мастерства."В личном зачете Вячеслав Копчинский занял первое место, а Юлия Максимова завоевала серебро в личном зачете среди женщин. Гордимся нашими спортсменами, желаем им новых побед!", - написал Сергей Аксенов.
