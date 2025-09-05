Рейтинг@Mail.ru
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.09.2025
сергей аксенов
спорт
крым
россия
новости
новости крыма
общество
казахстан
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По инфпормации главы республики, крымчане показали достойный уровень мастерства."В личном зачете Вячеслав Копчинский занял первое место, а Юлия Максимова завоевала серебро в личном зачете среди женщин. Гордимся нашими спортсменами, желаем им новых побед!", - написал Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
казахстан
сергей аксенов, спорт, крым, россия, новости, новости крыма, общество, казахстан
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях

Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях

18:55 05.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПарапланы
Парапланы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши пилоты в очередной раз подтвердили высокий статус крымской школы парапланеризма. Спортсмены из Республики Крым завоевали заслуженные награды на международных соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "Параплан – маршрутный полет", которые прошли с 17 по 24 августа в Казахстане", - написал он в своем ТГ-канале.
По инфпормации главы республики, крымчане показали достойный уровень мастерства.
"В личном зачете Вячеслав Копчинский занял первое место, а Юлия Максимова завоевала серебро в личном зачете среди женщин. Гордимся нашими спортсменами, желаем им новых побед!", - написал Сергей Аксенов.
Сергей АксеновСпортКрымРоссияНовостиНовости КрымаОбществоКазахстан
 
