Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, пока погода сохраняет тепло и солнечную погоду, однако уже с понедельника на полуострове начнется постепенное наступление бархатной осени.Он рассказал, что в Симферополе днем температура составит 25-28 градусов, ночью – 11-14. В целом по республике днем ожидается 23-29 градусов, ночные показатели будут в диапазоне от 11 до 16. Такая погода, по словам Тишковца, будет способствовать комфортному пребыванию на воздухе и активному отдыху у моря: температура воды приблизится к температуре воздуха."В понедельник пройдет пересменка между атмосферными процессами. Начиная с понедельника влияние черноморской циклонной депрессии приведет к постепенному ухудшению метеоусловий. Облачность усилится, местами возможны кратковременные дожди, а во вторник дожди станут более основательными, возможны грозы", – прогнозирует эксперт.
20:12 05.09.2025 (обновлено: 20:27 05.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, пока погода сохраняет тепло и солнечную погоду, однако уже с понедельника на полуострове начнется постепенное наступление бархатной осени.
"Финал текущей недели будет выдающимся. Северо-Южное крыло обширного антициклона, охватившего Русский Север, Центральную Россию и Крымский полуостров, продолжит удерживать в регионе солнечную и сухую погоду", – пояснил специалист.
Он рассказал, что в Симферополе днем температура составит 25-28 градусов, ночью – 11-14. В целом по республике днем ожидается 23-29 градусов, ночные показатели будут в диапазоне от 11 до 16. Такая погода, по словам Тишковца, будет способствовать комфортному пребыванию на воздухе и активному отдыху у моря: температура воды приблизится к температуре воздуха.
"В понедельник пройдет пересменка между атмосферными процессами. Начиная с понедельника влияние черноморской циклонной депрессии приведет к постепенному ухудшению метеоусловий. Облачность усилится, местами возможны кратковременные дожди, а во вторник дожди станут более основательными, возможны грозы", – прогнозирует эксперт.
