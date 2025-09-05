Рейтинг@Mail.ru
Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 05.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148011742_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_c2aae828fb96a3fb263517674e28c6e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, пока погода сохраняет тепло и солнечную погоду, однако уже с понедельника на полуострове начнется постепенное наступление бархатной осени.Он рассказал, что в Симферополе днем температура составит 25-28 градусов, ночью – 11-14. В целом по республике днем ожидается 23-29 градусов, ночные показатели будут в диапазоне от 11 до 16. Такая погода, по словам Тишковца, будет способствовать комфортному пребыванию на воздухе и активному отдыху у моря: температура воды приблизится к температуре воздуха."В понедельник пройдет пересменка между атмосферными процессами. Начиная с понедельника влияние черноморской циклонной депрессии приведет к постепенному ухудшению метеоусловий. Облачность усилится, местами возможны кратковременные дожди, а во вторник дожди станут более основательными, возможны грозы", – прогнозирует эксперт.
Новости
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные

Предстоящие выходные в Крыму станут "выдающимся финалом" летнего тепла – ФОБОС

20:12 05.09.2025 (обновлено: 20:27 05.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектЗонтики
Зонтики - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, пока погода сохраняет тепло и солнечную погоду, однако уже с понедельника на полуострове начнется постепенное наступление бархатной осени.
"Финал текущей недели будет выдающимся. Северо-Южное крыло обширного антициклона, охватившего Русский Север, Центральную Россию и Крымский полуостров, продолжит удерживать в регионе солнечную и сухую погоду", – пояснил специалист.
Он рассказал, что в Симферополе днем температура составит 25-28 градусов, ночью – 11-14. В целом по республике днем ожидается 23-29 градусов, ночные показатели будут в диапазоне от 11 до 16. Такая погода, по словам Тишковца, будет способствовать комфортному пребыванию на воздухе и активному отдыху у моря: температура воды приблизится к температуре воздуха.
"В понедельник пройдет пересменка между атмосферными процессами. Начиная с понедельника влияние черноморской циклонной депрессии приведет к постепенному ухудшению метеоусловий. Облачность усилится, местами возможны кратковременные дожди, а во вторник дожди станут более основательными, возможны грозы", – прогнозирует эксперт.
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаОбщество
 
