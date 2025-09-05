https://crimea.ria.ru/20250905/krym-proschaetsya-s-letom-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1149212399.html

Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные

Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные

Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Скоро в Крым придет осенняя погода, а предстоящие выходные станут "выдающимся финалом" летнего зноя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, пока погода сохраняет тепло и солнечную погоду, однако уже с понедельника на полуострове начнется постепенное наступление бархатной осени.Он рассказал, что в Симферополе днем температура составит 25-28 градусов, ночью – 11-14. В целом по республике днем ожидается 23-29 градусов, ночные показатели будут в диапазоне от 11 до 16. Такая погода, по словам Тишковца, будет способствовать комфортному пребыванию на воздухе и активному отдыху у моря: температура воды приблизится к температуре воздуха."В понедельник пройдет пересменка между атмосферными процессами. Начиная с понедельника влияние черноморской циклонной депрессии приведет к постепенному ухудшению метеоусловий. Облачность усилится, местами возможны кратковременные дожди, а во вторник дожди станут более основательными, возможны грозы", – прогнозирует эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму осенью - как загружены отелиБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

