https://crimea.ria.ru/20250905/krepkie-oreshki-importozamescheniem-mindalya-zanimayutsya-v-krymu-1149243931.html

Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму

Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму

Бескрайняя степь, а на самом краю – полоска сияющего моря. Здесь, в степи, всегда ветрено. Круглогодичные морские бризы овевают ряды невысоких деревцев, которых РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T18:34

2025-09-05T18:34

2025-09-05T18:34

денис кратюк

сельское хозяйство

урожай

минсельхоз крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149243811_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85b5f8203489319e7089c5fc59afec19.jpg

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН – 5 сен – РИА Новости Крым. Бескрайняя степь, а на самом краю – полоска сияющего моря. Здесь, в степи, всегда ветрено. Круглогодичные морские бризы овевают ряды невысоких деревцев, которых тут – тоже до горизонта. Это – плантации миндаля.Неприхотливый орехАграрий Сергей Зимнев приехал в Черноморский район пять лет назад из Тюмени и занялся ореховодством и плодоводством.Зимнев выращивает также персик, виноград, сливу, абрикосы, черешню. И все – в Черноморском районе."Миндаль - самый неприхотливый орех. Это те деревья, которые менее всего болеют, менее всего нуждаются в какой-то заботе – с персиком ни в какое сравнение не идет. Миндаль практически не портится: его можно собрать, сохранить и продать", - перечисляет плюсы этой культуры аграрий.С ним полностью согласен министр сельского хозяйства республики Крым Денис Каратюк:Он, также как и аграрий Зимнев, перечисляет выгоды разведения миндаля: эта культура не очень дорога в закладке и при этом может плодоносить по полвека.Ореховое импртозамещениеСергей выращивает разные сорта миндаля – как с жесткой кожурой, так и с мягкой, которую можно разломить пальцами. И хоть у рядового потребителя больший интерес вызывает, конечно, второй, первый – лучше для бизнеса.При этом, к сожалению, в России миндаля выращивают мало, подавляющую часть этих орехов завозят из-за границы, говорит Зимнев. Предприниматель из Тюмени сотоварищи решил внести свою лепту в российское импортозамещение – и выращивать миндаль, несмотря на трудности. А крымские трудности – в неустойчивой погоде: в этом году летняя жара на урожае не сказалась, но поздние и внезапные весенние заморозки навредили саду."Миндаль - это самая раннецветущая из культур, которые мы сейчас выращиваем. Поэтому его это коснулось, наверное, даже больше, чем остальные культуры. Но учитывая то, что много деревьев вступили в плодоношение, говорить о снижении плодоношения в Крыму не приходится. То есть мы сейчас в плюсе", - сказал министр.Специальные машиныНа невысокий урожай сетует и Зимнев. Пока мы разговариваем, в соседнем ряду миндальных деревьев работает уборочный комбайн со встряхивателем – машина редкая и дорогая. С ее помощью существенно сокращается время и затраты на уборку до одной минуты на дерево. Комбайн подкатывают к дереву, встряхивает его, и на расстеленную пленку сыплются орехи. Правда, и листья тоже. Но весь мусор выдувается в специальном лотке – и вот уже на выходе - орешек к орешку, без листьев и веточек. Эта машина также может убирать фундук и грецкий орех, а также фрукты, но только под переработку - на сок или джем.Он и его коллеги, в том числе и президент Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко, организовали в Черноморском районе кооператив, члены которого используют эти орехосборочные машины по очереди."Такая техника призвана ускорить уборку, уменьшить затраты на производство орехоплодных культур, где основная статья затрат - уборка. В прошлом году из-за того, что уборка была ручная, пришлось бросить в саду около 30% урожая. Мы просто физически не успели убрать его", – говорит Фурсенко.Эти машины – польского производства. К сожалению, в России таких пока не делают, потому, что на них спрос небольшой, говорит президент Ассоциации ореховодов."Это, конечно, все связано с тем, что у нас ореховодство в начальной стадии развития, пока садов мало, не под кого такую технику делать. Но, я думаю, с развитием ореховодства будет налажено и отечественное производство такой техники", – с оптимизмом смотрит в будущее Роман Фурсенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, сельское хозяйство, урожай, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, видео