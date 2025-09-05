https://crimea.ria.ru/20250905/krepkie-oreshki-importozamescheniem-mindalya-zanimayutsya-v-krymu-1149243931.html
Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму
Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму
Бескрайняя степь, а на самом краю – полоска сияющего моря. Здесь, в степи, всегда ветрено. Круглогодичные морские бризы овевают ряды невысоких деревцев, которых РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T18:34
2025-09-05T18:34
2025-09-05T18:34
денис кратюк
сельское хозяйство
урожай
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149243811_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85b5f8203489319e7089c5fc59afec19.jpg
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН – 5 сен – РИА Новости Крым. Бескрайняя степь, а на самом краю – полоска сияющего моря. Здесь, в степи, всегда ветрено. Круглогодичные морские бризы овевают ряды невысоких деревцев, которых тут – тоже до горизонта. Это – плантации миндаля.Неприхотливый орехАграрий Сергей Зимнев приехал в Черноморский район пять лет назад из Тюмени и занялся ореховодством и плодоводством.Зимнев выращивает также персик, виноград, сливу, абрикосы, черешню. И все – в Черноморском районе."Миндаль - самый неприхотливый орех. Это те деревья, которые менее всего болеют, менее всего нуждаются в какой-то заботе – с персиком ни в какое сравнение не идет. Миндаль практически не портится: его можно собрать, сохранить и продать", - перечисляет плюсы этой культуры аграрий.С ним полностью согласен министр сельского хозяйства республики Крым Денис Каратюк:Он, также как и аграрий Зимнев, перечисляет выгоды разведения миндаля: эта культура не очень дорога в закладке и при этом может плодоносить по полвека.Ореховое импртозамещениеСергей выращивает разные сорта миндаля – как с жесткой кожурой, так и с мягкой, которую можно разломить пальцами. И хоть у рядового потребителя больший интерес вызывает, конечно, второй, первый – лучше для бизнеса.При этом, к сожалению, в России миндаля выращивают мало, подавляющую часть этих орехов завозят из-за границы, говорит Зимнев. Предприниматель из Тюмени сотоварищи решил внести свою лепту в российское импортозамещение – и выращивать миндаль, несмотря на трудности. А крымские трудности – в неустойчивой погоде: в этом году летняя жара на урожае не сказалась, но поздние и внезапные весенние заморозки навредили саду."Миндаль - это самая раннецветущая из культур, которые мы сейчас выращиваем. Поэтому его это коснулось, наверное, даже больше, чем остальные культуры. Но учитывая то, что много деревьев вступили в плодоношение, говорить о снижении плодоношения в Крыму не приходится. То есть мы сейчас в плюсе", - сказал министр.Специальные машиныНа невысокий урожай сетует и Зимнев. Пока мы разговариваем, в соседнем ряду миндальных деревьев работает уборочный комбайн со встряхивателем – машина редкая и дорогая. С ее помощью существенно сокращается время и затраты на уборку до одной минуты на дерево. Комбайн подкатывают к дереву, встряхивает его, и на расстеленную пленку сыплются орехи. Правда, и листья тоже. Но весь мусор выдувается в специальном лотке – и вот уже на выходе - орешек к орешку, без листьев и веточек. Эта машина также может убирать фундук и грецкий орех, а также фрукты, но только под переработку - на сок или джем.Он и его коллеги, в том числе и президент Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко, организовали в Черноморском районе кооператив, члены которого используют эти орехосборочные машины по очереди."Такая техника призвана ускорить уборку, уменьшить затраты на производство орехоплодных культур, где основная статья затрат - уборка. В прошлом году из-за того, что уборка была ручная, пришлось бросить в саду около 30% урожая. Мы просто физически не успели убрать его", – говорит Фурсенко.Эти машины – польского производства. К сожалению, в России таких пока не делают, потому, что на них спрос небольшой, говорит президент Ассоциации ореховодов."Это, конечно, все связано с тем, что у нас ореховодство в начальной стадии развития, пока садов мало, не под кого такую технику делать. Но, я думаю, с развитием ореховодства будет налажено и отечественное производство такой техники", – с оптимизмом смотрит в будущее Роман Фурсенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149243811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_48f8c1ae032338c4cdb89d2080497182.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис кратюк, сельское хозяйство, урожай, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, видео
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН – 5 сен – РИА Новости Крым. Бескрайняя степь, а на самом краю – полоска сияющего моря. Здесь, в степи, всегда ветрено. Круглогодичные морские бризы овевают ряды невысоких деревцев, которых тут – тоже до горизонта. Это – плантации миндаля.
Неприхотливый орех
Аграрий Сергей Зимнев приехал в Черноморский район пять лет назад из Тюмени и занялся ореховодством и плодоводством.
"Начал с трех гектаров, сейчас у нас площадь в десятки раз больше", - говорит предприниматель.
Зимнев выращивает также персик, виноград, сливу, абрикосы, черешню. И все – в Черноморском районе.
"Миндаль - самый неприхотливый орех. Это те деревья, которые менее всего болеют, менее всего нуждаются в какой-то заботе – с персиком ни в какое сравнение не идет. Миндаль практически не портится: его можно собрать, сохранить и продать", - перечисляет плюсы этой культуры аграрий.
С ним полностью согласен министр сельского хозяйства республики Крым Денис Каратюк:
"Площадь миндальных растений растет, из года в год традиционно прибавляем порядка 300 гектаров. Площадь уже плодоносящих растений превысила более 3,5-4 тысяч. Еще много миндальных садов в закладке. Однозначно культура будет в обороте. В целом по республике Крым развитие орехоплодного направления взялось лет 7-5 назад. И вот сейчас мы наблюдаем плоды этой работы", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
Он, также как и аграрий Зимнев, перечисляет выгоды разведения миндаля: эта культура не очень дорога в закладке и при этом может плодоносить по полвека.
Ореховое импртозамещение
Сергей выращивает разные сорта миндаля – как с жесткой кожурой, так и с мягкой, которую можно разломить пальцами. И хоть у рядового потребителя больший интерес вызывает, конечно, второй, первый – лучше для бизнеса.
"Тот, который руками не расколется, его легче обработать: машинка по переработке жесткий орех легче колет. Но надо выращивать и тот вид, и другой, мы сажаем оба – для правильного опыления", - рассказывает собеседник РИА Новости Крым.
При этом, к сожалению, в России миндаля выращивают мало, подавляющую часть этих орехов завозят из-за границы, говорит Зимнев. Предприниматель из Тюмени сотоварищи решил внести свою лепту в российское импортозамещение – и выращивать миндаль, несмотря на трудности. А крымские трудности – в неустойчивой погоде: в этом году летняя жара на урожае не сказалась, но поздние и внезапные весенние заморозки навредили саду.
"Миндаль - это самая раннецветущая из культур, которые мы сейчас выращиваем. Поэтому его это коснулось, наверное, даже больше, чем остальные культуры. Но учитывая то, что много деревьев вступили в плодоношение, говорить о снижении плодоношения в Крыму не приходится. То есть мы сейчас в плюсе", - сказал министр.
Специальные машины
На невысокий урожай сетует и Зимнев. Пока мы разговариваем, в соседнем ряду миндальных деревьев работает уборочный комбайн со встряхивателем – машина редкая и дорогая. С ее помощью существенно сокращается время и затраты на уборку до одной минуты на дерево. Комбайн подкатывают к дереву, встряхивает его, и на расстеленную пленку сыплются орехи. Правда, и листья тоже. Но весь мусор выдувается в специальном лотке – и вот уже на выходе - орешек к орешку, без листьев и веточек. Эта машина также может убирать фундук и грецкий орех, а также фрукты, но только под переработку - на сок или джем.
"Мы сейчас тренируемся, готовимся к следующему году, чтобы не совершать ошибки, потому что техника импортная", - объясняет Зимнев.
Он и его коллеги, в том числе и президент Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко, организовали в Черноморском районе кооператив, члены которого используют эти орехосборочные машины по очереди.
"Такая техника призвана ускорить уборку, уменьшить затраты на производство орехоплодных культур, где основная статья затрат - уборка. В прошлом году из-за того, что уборка была ручная, пришлось бросить в саду около 30% урожая. Мы просто физически не успели убрать его", – говорит Фурсенко.
Эти машины – польского производства. К сожалению, в России таких пока не делают, потому, что на них спрос небольшой, говорит президент Ассоциации ореховодов.
"Это, конечно, все связано с тем, что у нас ореховодство в начальной стадии развития, пока садов мало, не под кого такую технику делать. Но, я думаю, с развитием ореховодства будет налажено и отечественное производство такой техники", – с оптимизмом смотрит в будущее Роман Фурсенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.