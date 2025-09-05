https://crimea.ria.ru/20250905/kakoy-segodnya-prazdnik-5-sentyabrya-1131153652.html

Какой сегодня праздник: 5 сентября

Какой сегодня праздник: 5 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 5 сентября отмечают Международный день благотворительности, а еще Оранжевый день. В 1775 году в Санкт-Петербурге начали отливать памятник Петру I, а в 1997-ом в Москве Зураб Церетели поставил свой 98-метровый памятник императору. В этот день родились Фредди Меркьюри и Юлия Пересильд.Что празднуют в миреЕжегодно 5 сентября отмечают Международный день благотворительности. Дата приурочена ко дню смерти матери Терезы, известной миссионерки, которая занималась благотворительностью во многих странах мира. Цель – напомнить о нелегком труде благотворительных организаций и о тех людях, которые занимаются меценатством.Креативность зашкаливает, идей хоть отбавляй, нестандартное мышление и своеобразный взгляд на жизнь – все это, по словам психологов, о любителях оранжевого цвета. 5 сентября все они могут отметить Оранжевый день. Это праздник оптимизма, бодрости и позитивного настроения.Еще в этот вторник можно отметить День опозданий, Всемирный день пирожков "самоса" и День сырной пиццы. Именины у Ефрема, Ивана, Федора, Павла, Николая.Знаменательные события5 сентября 1775 года начата отливка одного из символов Санкт-Петербурга – памятника Петру I ("Медный всадник"). На самом деле скульптура не медная, а бронзовая. Она стоит на пьедестале, которым служит "Гром-камень" – гигантская глыба, найденная в окрестностях деревни Конная Лахта. Чтобы переправить ее в Санкт-Петербург, понадобилось почти полгода.5 сентября 1940 года в газете "Пионерская правда" начали печатать Повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" о ребятах, которые помогают пожилым людям и семьям красноармейцев. До 1986 года повесть издавалась в СССР 212 раз и была переведена на 75 языков. Общий тираж составил более 14 миллионов экземпляров.5 сентября 1977 года был запущен первый в истории спутник, сделавший детальные снимки Юпитера и Сатурна, – "Вояджер-1". Потом аппарат направили в дальние уголки Солнечной системы для их изучения. "Вояджер-1" до сих пор бороздит бескрайние просторы космоса, а к его борту прикреплена золотая пластинка с данными о положении Земли в космосе и с рядом звуков и изображений.Памятников Петру I много не бывает, а их размер имеет значение. 5 сентября 1997 года в Москве был установлен еще один памятник императору, на этот раз авторства Зураба Церетели. 98-метровую конструкцию водрузили на специальном искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Сказать, что статуя не вызвала бури критики, – ничего не сказать. Она посыпалась со всех сторон, СМИ выпускали негативные статьи, недовольные собирали подписи о сносе. Точку поставил префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков, который заявил, что Петр будет стоять.Кто родился5 сентября 1929 года в селе Шоршелы Чувашской АССР родился третий советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев. Он был первым космонавтом, который отвязался от кресла и парил в корабле в невесомости. Николаев побывал в космосе дважды, второй его полет стал самым продолжительным в истории на тот момент и продлился почти 18 суток.В этот день в 1946 году в Занзибаре родился Фарух Булсара. В детстве Фаруха отправили учиться в Индию, где он стал называть себя Фредди и проявил тягу к рок-н-роллу. В 1958-ом стал участником группы The Hectics, что в переводе на русский значит "Чахоточные". Потом в Занзибаре началась революция, и семья Фаруха перебралась в Великобританию. Там он выучился на художника и случайно познакомился с лидером группы Smile Тимом Стаффелом. Когда Тим покинул группу, на его место пришел Фредди, предложивший новое название – Queen. В 1972-ом Фредди меняет фамилию на Меркьюри и начинает путь в славу и бессмертие.Еще в этот день родились русский писатель, один из создателей Козьмы Пруткова, граф Алексей Толстой, американский актер Майкл Китон, известный по роли Битлджуса в одноименном фильме Тима Бертона, заслуженная артистка России, первая актриса, снявшаяся в кино в космосе – Юлия Пересильд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

