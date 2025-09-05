https://crimea.ria.ru/20250905/goryat-himars-i-patriot-vsu-ponesli-kolossalnye-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike-1149237005.html

Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике

Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике

Украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T14:17

2025-09-05T14:17

2025-09-05T14:11

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147529018_0:186:2979:1861_1920x0_80_0_0_4db69a9a957158002a4418dd2cb59a6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольший урон ВСУ был нанесен подразделениями группировки войск "Центр". ️В боях противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.Бойцы "Запада" ликвидировали свыше 1680 украинских солдат, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Восток" в результате наступательных действий выбила ВСУ из Камышевахи Донецкой Народной Республики, Новоселовки Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.Потери ВСУ на данном направлении превысили 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства.В результате активных и решительных действий подразделения "Южной" группировки освободили населенные пункты Федоровка и Марково ДНР. В боях ВСУ потеряли более 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие "Севера" улучшили тактическое положение в Сумской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1170 солдат, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств, также противник потерял более 450 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), инфографика