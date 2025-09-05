Рейтинг@Mail.ru
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/goryat-himars-i-patriot-vsu-ponesli-kolossalnye-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike-1149237005.html
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
Украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T14:17
2025-09-05T14:11
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147529018_0:186:2979:1861_1920x0_80_0_0_4db69a9a957158002a4418dd2cb59a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольший урон ВСУ был нанесен подразделениями группировки войск "Центр". ️В боях противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.Бойцы "Запада" ликвидировали свыше 1680 украинских солдат, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Восток" в результате наступательных действий выбила ВСУ из Камышевахи Донецкой Народной Республики, Новоселовки Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.Потери ВСУ на данном направлении превысили 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства.В результате активных и решительных действий подразделения "Южной" группировки освободили населенные пункты Федоровка и Марково ДНР. В боях ВСУ потеряли более 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие "Севера" улучшили тактическое положение в Сумской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1170 солдат, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств, также противник потерял более 450 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147529018_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_adaacb6ae681453ed62d5b3b256cbb32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), инфографика
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике

Новости СВО: за неделю Украина потеряла 9320 солдат

14:17 05.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сообщается в недельной сводке военного ведомства.

Сводка МО за 5 сентября 2025 годаСводка МО за 5 сентября 2025 года
Наибольший урон ВСУ был нанесен подразделениями группировки войск "Центр". ️В боях противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
Бойцы "Запада" ликвидировали свыше 1680 украинских солдат, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка войск "Восток" в результате наступательных действий выбила ВСУ из Камышевахи Донецкой Народной Республики, Новоселовки Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.
Потери ВСУ на данном направлении превысили 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства.
В результате активных и решительных действий подразделения "Южной" группировки освободили населенные пункты Федоровка и Марково ДНР. В боях ВСУ потеряли более 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Военнослужащие "Севера" улучшили тактическое положение в Сумской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1170 солдат, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств, также противник потерял более 450 военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"HIMARSPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
12:31Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
12:23Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:10В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
11:46В Крыму утонули 20 человек
11:32Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
Лента новостейМолния