Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить". РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:14
2025-09-05T22:15
политика
радослав сикорский
украина
новости сво
в мире
польша
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
украина
польша
политика, радослав сикорский, украина, новости сво, в мире, польша
22:14 05.09.2025 (обновлено: 22:15 05.09.2025)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Республики Польши
Флаг Республики Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".
Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.
"Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
