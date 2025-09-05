https://crimea.ria.ru/20250905/glava-mid-polshi-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-granitsakh-ukrainy-1149246004.html

Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

2025-09-05T22:14

2025-09-05T22:14

2025-09-05T22:15

политика

радослав сикорский

украина

новости сво

в мире

польша

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

украина

польша

2025

политика, радослав сикорский, украина, новости сво, в мире, польша