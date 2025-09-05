Рейтинг@Mail.ru
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями опорно-двигательного аппарата смогут покататься на сапбордах, вейкбордах и катамаранах. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Организаторы уверяют, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм."Цель мероприятия – создание условий для успешной социализации и реабилитации, повышение уровня двигательной активности и мотивация к активному образу жизни, укрепление здоровья и психологического комфорта, интеграция в общество через занятия водными видами спорта и коллективное взаимодействие, расширение интересов и увлечений людей", – отмечают организаторы.В программе мероприятия - спортивные активности на воде (вейкбординг, катание на катамаранах, SUP-серфинг), а также мастер-классы, которые позволят участникам попробовать что-то новое, приобрести полезные для себя умения и навыки.Кроме этого, предусмотрена культурно-развлекательная программа, разнообразные тематические конкурсы, общение в приятной обстановке, перечислили организаторы.
Новости
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие

В Севастополе на озере Гасфорт люди на протезах займутся вейкбордингом и SUP-серфингом

19:19 05.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями опорно-двигательного аппарата смогут покататься на сапбордах, вейкбордах и катамаранах. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".

"6 сентября с 10:00 до 17:00 часов в Севастополе на озере Гасфорт, (Балаклавский район – ред.) пройдет спортивное оздоровительно-развлекательное мероприятия для людей с ампутациями конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей – "Сильные духом на воде", – сказано в сообщении.

Организаторы уверяют, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм.
"Цель мероприятия – создание условий для успешной социализации и реабилитации, повышение уровня двигательной активности и мотивация к активному образу жизни, укрепление здоровья и психологического комфорта, интеграция в общество через занятия водными видами спорта и коллективное взаимодействие, расширение интересов и увлечений людей", – отмечают организаторы.
В программе мероприятия - спортивные активности на воде (вейкбординг, катание на катамаранах, SUP-серфинг), а также мастер-классы, которые позволят участникам попробовать что-то новое, приобрести полезные для себя умения и навыки.
Кроме этого, предусмотрена культурно-развлекательная программа, разнообразные тематические конкурсы, общение в приятной обстановке, перечислили организаторы.
