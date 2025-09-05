https://crimea.ria.ru/20250905/ekstrim-s-protezom-v-sevastopole-proydet-smeloe-sportivnoe-meropriyatie-1149214095.html
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T19:19
2025-09-05T19:19
2025-09-05T19:19
севастополь
новости севастополя
инвалидность
протезирование
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147368483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_632d25506cabc1d0765ab19d127738be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями опорно-двигательного аппарата смогут покататься на сапбордах, вейкбордах и катамаранах. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Организаторы уверяют, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм."Цель мероприятия – создание условий для успешной социализации и реабилитации, повышение уровня двигательной активности и мотивация к активному образу жизни, укрепление здоровья и психологического комфорта, интеграция в общество через занятия водными видами спорта и коллективное взаимодействие, расширение интересов и увлечений людей", – отмечают организаторы.В программе мероприятия - спортивные активности на воде (вейкбординг, катание на катамаранах, SUP-серфинг), а также мастер-классы, которые позволят участникам попробовать что-то новое, приобрести полезные для себя умения и навыки.Кроме этого, предусмотрена культурно-развлекательная программа, разнообразные тематические конкурсы, общение в приятной обстановке, перечислили организаторы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВыбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147368483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40d538f14685c77a99f4bec3d0836306.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, инвалидность, протезирование, спорт
Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
В Севастополе на озере Гасфорт люди на протезах займутся вейкбордингом и SUP-серфингом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями опорно-двигательного аппарата смогут покататься на сапбордах, вейкбордах и катамаранах. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".
"6 сентября с 10:00 до 17:00 часов в Севастополе на озере Гасфорт, (Балаклавский район – ред.) пройдет спортивное оздоровительно-развлекательное мероприятия для людей с ампутациями конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей – "Сильные духом на воде", – сказано в сообщении.
Организаторы уверяют, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм.
"Цель мероприятия – создание условий для успешной социализации и реабилитации, повышение уровня двигательной активности и мотивация к активному образу жизни, укрепление здоровья и психологического комфорта, интеграция в общество через занятия водными видами спорта и коллективное взаимодействие, расширение интересов и увлечений людей", – отмечают организаторы.
В программе мероприятия - спортивные активности на воде (вейкбординг, катание на катамаранах, SUP-серфинг), а также мастер-классы, которые позволят участникам попробовать что-то новое, приобрести полезные для себя умения и навыки.
Кроме этого, предусмотрена культурно-развлекательная программа, разнообразные тематические конкурсы, общение в приятной обстановке, перечислили организаторы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
Читайте также на РИА Новости Крым: