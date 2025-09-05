https://crimea.ria.ru/20250905/ekstrim-s-protezom-v-sevastopole-proydet-smeloe-sportivnoe-meropriyatie-1149214095.html

Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие

Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие

В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T19:19

2025-09-05T19:19

2025-09-05T19:19

севастополь

новости севастополя

инвалидность

протезирование

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147368483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_632d25506cabc1d0765ab19d127738be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на озере Гасфорт пройдет спортивное и оздоровительно-развлекательное мероприятие, где люди с ампутацией конечностей и другими поражениями опорно-двигательного аппарата смогут покататься на сапбордах, вейкбордах и катамаранах. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Организаторы уверяют, что метод экстрим-терапии результативен, и это выражается в целом ряде положительных эффектов: физическом развитии, психологической поддержке, социальной адаптации и профилактике негативных последствий травм."Цель мероприятия – создание условий для успешной социализации и реабилитации, повышение уровня двигательной активности и мотивация к активному образу жизни, укрепление здоровья и психологического комфорта, интеграция в общество через занятия водными видами спорта и коллективное взаимодействие, расширение интересов и увлечений людей", – отмечают организаторы.В программе мероприятия - спортивные активности на воде (вейкбординг, катание на катамаранах, SUP-серфинг), а также мастер-классы, которые позволят участникам попробовать что-то новое, приобрести полезные для себя умения и навыки.Кроме этого, предусмотрена культурно-развлекательная программа, разнообразные тематические конкурсы, общение в приятной обстановке, перечислили организаторы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВыбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезы

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, инвалидность, протезирование, спорт