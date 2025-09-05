Рейтинг@Mail.ru
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-v-khersonskoy-oblasti-podorvalis-na-mine-vsu-1149241228.html
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых –... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T15:57
2025-09-05T16:53
владимир сальдо
херсонская область
алешки
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых – 13-летний ребенок.По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Один из них получил минно-взрывную травму, второй контузию головного мозга, третий – осколочные ранения бедра. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.26 августа житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщал Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людейВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
херсонская область
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ

При детонации мины в Алешках пострадали двое взрослых и ребенок – Сальдо

15:57 05.09.2025 (обновлено: 16:53 05.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых – 13-летний ребенок.
"В Алешках в результате детонации мины пострадали три человека: женщины 1982 и 1969 годов рождения, а также ребенок 2012 года рождения. Погибших нет", – цитирует Сальдо РИА Новости.
По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Один из них получил минно-взрывную травму, второй контузию головного мозга, третий – осколочные ранения бедра. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
26 августа житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщал Владимир Сальдо.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
 
Владимир СальдоХерсонская областьАлешкиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
18:04Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
18:01Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
17:40В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:21Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
17:11Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
16:41Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
16:22Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
15:57Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
15:29Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
15:21Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
14:44"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
Лента новостейМолния