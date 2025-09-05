https://crimea.ria.ru/20250905/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-v-khersonskoy-oblasti-podorvalis-na-mine-vsu-1149241228.html
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых –... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T15:57
2025-09-05T15:57
2025-09-05T16:53
владимир сальдо
херсонская область
алешки
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых – 13-летний ребенок.По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Один из них получил минно-взрывную травму, второй контузию головного мозга, третий – осколочные ранения бедра. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.26 августа житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщал Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людейВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
херсонская область
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
При детонации мины в Алешках пострадали двое взрослых и ребенок – Сальдо
15:57 05.09.2025 (обновлено: 16:53 05.09.2025)