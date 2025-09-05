https://crimea.ria.ru/20250905/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-v-khersonskoy-oblasti-podorvalis-na-mine-vsu-1149241228.html

Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ

Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ

Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых –... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T15:57

2025-09-05T15:57

2025-09-05T16:53

владимир сальдо

херсонская область

алешки

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в Алешках Херсонской области при детонации вражеской мины. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, среди раненых – 13-летний ребенок.По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Один из них получил минно-взрывную травму, второй контузию головного мозга, третий – осколочные ранения бедра. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.26 августа житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщал Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людейВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости