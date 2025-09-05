https://crimea.ria.ru/20250905/dva-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1149231765.html
Два беспилотника сбили над Азовским морем
Два беспилотника сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Два беспилотника сбили над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T11:06
2025-09-05T11:06
2025-09-05T11:11
азовское море
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
атаки всу
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над морской акваторией за два часа.В ночь на пятницу над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 10 вражеских БПЛА. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_669bfb253e3071970127ac496b53a934.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, атаки всу, новости сво, новости
Два беспилотника сбили над Азовским морем
Над Азовским морем уничтожено два украинских беспилотника
11:06 05.09.2025 (обновлено: 11:11 05.09.2025)