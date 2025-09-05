https://crimea.ria.ru/20250905/dva-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1149231765.html

Два беспилотника сбили над Азовским морем

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025

азовское море

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

пво

атаки всу

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над морской акваторией за два часа.В ночь на пятницу над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 10 вражеских БПЛА. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

