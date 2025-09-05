Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Два беспилотника сбили над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над морской акваторией за два часа.В ночь на пятницу над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 10 вражеских БПЛА. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.
Два беспилотника сбили над Азовским морем

Над Азовским морем уничтожено два украинских беспилотника

11:06 05.09.2025 (обновлено: 11:11 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку беспилотной атаки ВСУ на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над морской акваторией за два часа.
"В период с 8.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 10 вражеских БПЛА.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
