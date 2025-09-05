Рейтинг@Mail.ru
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149224120.html
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T07:26
2025-09-05T07:36
крым
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
министерство обороны рф
азовское море
брянская область
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401462_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_66c0d77316abee1d510155688bb726ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том числе восемь - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
брянская область
ростовская область
тульская область
калужская область
воронежская область
орловская область
липецкая область
белгородская область
смоленская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401462_135:0:1490:1016_1920x0_80_0_0_f4bfd4911b95dd0eccbdb74f7c1eceef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, азовское море, брянская область, ростовская область, тульская область, калужская область, воронежская область, орловская область, липецкая область, белгородская область, смоленская область
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожено девять беспилотников - Минобороны

07:26 05.09.2025 (обновлено: 07:36 05.09.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том числе восемь - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 БПЛА над территорией Брянской области, 13 - над Ростовской 12 - над Тульской, 11 - над Калужской, девять БПЛА - над Рязанской областями. Восемь беспилотников - над территорией Республики Крым, семь - над Воронежской, по пять - над Курской и Орловской областями, по два БПЛА - над Липецкой и Белгородской областями, один БПЛА - над территорией Смоленской области, а также по одному дрону уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.
Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОМинистерство обороны РФАзовское мореБрянская областьРостовская областьТульская областьКалужская областьВоронежская областьОрловская областьЛипецкая областьБелгородская областьСмоленская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
07:44Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
07:26Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
07:06Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция
06:46Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
06:23Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
06:10Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
00:01По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
22:30Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:57Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
21:43В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
21:32Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
21:14Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
20:57Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
20:36Украинские беспилотники сбили над Черным морем
20:32"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
20:14У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
Лента новостейМолния