Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:26 05.09.2025 (обновлено: 07:36 05.09.2025)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том числе восемь - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 БПЛА над территорией Брянской области, 13 - над Ростовской 12 - над Тульской, 11 - над Калужской, девять БПЛА - над Рязанской областями. Восемь беспилотников - над территорией Республики Крым, семь - над Воронежской, по пять - над Курской и Орловской областями, по два БПЛА - над Липецкой и Белгородской областями, один БПЛА - над территорией Смоленской области, а также по одному дрону уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.
Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.
