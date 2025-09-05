https://crimea.ria.ru/20250905/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149224120.html

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T07:26

2025-09-05T07:26

2025-09-05T07:36

крым

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

министерство обороны рф

азовское море

брянская область

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401462_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_66c0d77316abee1d510155688bb726ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение ночи над страной было сбито 92 вражеских БПЛА, в том числе восемь - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию промышленного предприятия.Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

брянская область

ростовская область

тульская область

калужская область

воронежская область

орловская область

липецкая область

белгородская область

смоленская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, азовское море, брянская область, ростовская область, тульская область, калужская область, воронежская область, орловская область, липецкая область, белгородская область, смоленская область