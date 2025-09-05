Рейтинг@Mail.ru
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/chetyre-gruppovykh-udara-za-nedelyu--na-ukraine-razbity-obekty-vpk-1149235208.html
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T12:55
2025-09-05T13:03
министерство обороны рф
новости сво
украина
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, арсеналы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУдары по Украине: в Одессе вспыхнул пожарУдар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК

Минобороны: четыре групповых удара нанесли российские военные по ВПК Украины за неделю

12:55 05.09.2025 (обновлено: 13:03 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"С 30 августа по 5 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, арсеналы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
 
Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
12:31Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
12:23Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:10В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
11:46В Крыму утонули 20 человек
11:32Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
Лента новостейМолния