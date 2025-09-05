https://crimea.ria.ru/20250905/chetyre-gruppovykh-udara-za-nedelyu--na-ukraine-razbity-obekty-vpk-1149235208.html

Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК

Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК

Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T12:55

2025-09-05T12:55

2025-09-05T13:03

министерство обороны рф

новости сво

украина

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, арсеналы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУдары по Украине: в Одессе вспыхнул пожарУдар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии