Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
Минобороны: четыре групповых удара нанесли российские военные по ВПК Украины за неделю
12:55 05.09.2025 (обновлено: 13:03 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю в результате четырех групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"С 30 августа по 5 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, арсеналы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.
