Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"

Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025" - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"

С 24 по 26 сентября в Ялте состоится 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025". В мероприятии примут участие больше 100 компаний и десятки медицинских

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. С 24 по 26 сентября в Ялте состоится 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025". В мероприятии примут участие больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский и заместитель генерального директора ЭКСПОКРЫМ Ольга Гопанчук.Лясковский отметил, что выставка станет площадкой для профессионального общения врачей и обмена опытом.По его словам, участие в программе примут не только крымские медики, но и специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми и Донецка. На базе республиканской больницы имени Семашко будут проведены практические тренинги московских врачей по новым методикам лечения, что позволит местным специалистам перенимать опыт без выезда в федеральные центры.Гопанчук подчеркнула, что выставка станет одной из крупнейших за последние годы."Около 50% участников – российские производители. Это компании из Москвы, Казани, Рязани, Иваново, Орла, Томска, Свердловской области и других регионов. Будут представлены медицинское оборудование, препараты, мебель и инструменты. Параллельно пройдут восемь конференций, пять из них с начислением баллов непрерывного медицинского образования", – сообщила она.Среди заявленных новинок – светодиодные бестеневые светильники для операционных и уникальные наборы для плазмотерапии, производимые в России, а также диагностическое оборудование Санкт-Петербургского завода.Программа конференций охватит ключевые направления медицины: онкологию, хирургию, эндокринологию, диагностику и ультразвук. Участие в них позволит врачам получить дополнительные образовательные баллы, необходимые для подтверждения квалификации. Гопанчук отмечает, что интерес к выставке растет."Еще несколько лет назад многие компании ссылались на сложности логистики, но сегодня спрос высок, и участники активно едут в Крым. Для медиков это шанс знакомиться с инновациями, не выезжая в другие регионы", – сказала она.Лясковский же подчеркнул, что подобные мероприятия важны для повышения уровня медицинской помощи в регионе. Врачи вернутся на рабочие места с новыми знаниями и навыками и начнут внедрять их в практику.Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму за минувший год. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе КрымаВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройствоРеабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование

