Рейтинг@Mail.ru
Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025" - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250905/bolshe-100-kompaniy-soberutsya-v-krymu-na-vystavke-zdravookhranenie-2025-1149211774.html
Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025" - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
С 24 по 26 сентября в Ялте состоится 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025". В мероприятии примут участие больше 100 компаний и десятки медицинских РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T06:46
2025-09-05T06:46
новости крыма
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072463_0:77:1620:988_1920x0_80_0_0_e27ea0c647d6e4ceff2cb4283c173b21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. С 24 по 26 сентября в Ялте состоится 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025". В мероприятии примут участие больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский и заместитель генерального директора ЭКСПОКРЫМ Ольга Гопанчук.Лясковский отметил, что выставка станет площадкой для профессионального общения врачей и обмена опытом.По его словам, участие в программе примут не только крымские медики, но и специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми и Донецка. На базе республиканской больницы имени Семашко будут проведены практические тренинги московских врачей по новым методикам лечения, что позволит местным специалистам перенимать опыт без выезда в федеральные центры.Гопанчук подчеркнула, что выставка станет одной из крупнейших за последние годы."Около 50% участников – российские производители. Это компании из Москвы, Казани, Рязани, Иваново, Орла, Томска, Свердловской области и других регионов. Будут представлены медицинское оборудование, препараты, мебель и инструменты. Параллельно пройдут восемь конференций, пять из них с начислением баллов непрерывного медицинского образования", – сообщила она.Среди заявленных новинок – светодиодные бестеневые светильники для операционных и уникальные наборы для плазмотерапии, производимые в России, а также диагностическое оборудование Санкт-Петербургского завода.Программа конференций охватит ключевые направления медицины: онкологию, хирургию, эндокринологию, диагностику и ультразвук. Участие в них позволит врачам получить дополнительные образовательные баллы, необходимые для подтверждения квалификации. Гопанчук отмечает, что интерес к выставке растет."Еще несколько лет назад многие компании ссылались на сложности логистики, но сегодня спрос высок, и участники активно едут в Крым. Для медиков это шанс знакомиться с инновациями, не выезжая в другие регионы", – сказала она.Лясковский же подчеркнул, что подобные мероприятия важны для повышения уровня медицинской помощи в регионе. Врачи вернутся на рабочие места с новыми знаниями и навыками и начнут внедрять их в практику.Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму за минувший год. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе КрымаВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройствоРеабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072463_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_38cf12bdcb320756ee4462ea1238f640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, ялта
Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"

В Крыму представят уникальные медицинские разработки и тренинги от столичных экспертов

06:46 05.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. С 24 по 26 сентября в Ялте состоится 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025". В мероприятии примут участие больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский и заместитель генерального директора ЭКСПОКРЫМ Ольга Гопанчук.
Лясковский отметил, что выставка станет площадкой для профессионального общения врачей и обмена опытом.
"Профессия медицинского работника требует постоянного обучения. Появляются новые методы диагностики и лечения, новые препараты и оборудование. Врач должен быть в курсе всех изменений, и такие выставки дают возможность знакомиться с инновациями и перенимать опыт коллег", – сказал он.
По его словам, участие в программе примут не только крымские медики, но и специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми и Донецка. На базе республиканской больницы имени Семашко будут проведены практические тренинги московских врачей по новым методикам лечения, что позволит местным специалистам перенимать опыт без выезда в федеральные центры.
Гопанчук подчеркнула, что выставка станет одной из крупнейших за последние годы.
"Около 50% участников – российские производители. Это компании из Москвы, Казани, Рязани, Иваново, Орла, Томска, Свердловской области и других регионов. Будут представлены медицинское оборудование, препараты, мебель и инструменты. Параллельно пройдут восемь конференций, пять из них с начислением баллов непрерывного медицинского образования", – сообщила она.
Среди заявленных новинок – светодиодные бестеневые светильники для операционных и уникальные наборы для плазмотерапии, производимые в России, а также диагностическое оборудование Санкт-Петербургского завода.
"Возможность увидеть аппараты воочию и пообщаться со специалистами – это неоценимый опыт, который невозможно получить только из интернета", – добавил Лясковский.
Программа конференций охватит ключевые направления медицины: онкологию, хирургию, эндокринологию, диагностику и ультразвук. Участие в них позволит врачам получить дополнительные образовательные баллы, необходимые для подтверждения квалификации. Гопанчук отмечает, что интерес к выставке растет.
"Еще несколько лет назад многие компании ссылались на сложности логистики, но сегодня спрос высок, и участники активно едут в Крым. Для медиков это шанс знакомиться с инновациями, не выезжая в другие регионы", – сказала она.
Лясковский же подчеркнул, что подобные мероприятия важны для повышения уровня медицинской помощи в регионе. Врачи вернутся на рабочие места с новыми знаниями и навыками и начнут внедрять их в практику.
Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму за минувший год. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
07:44Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
07:26Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
07:06Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляция
06:46Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
06:23Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
06:10Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
00:01По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
22:30Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:57Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
21:43В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
21:32Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
21:14Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
20:57Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
20:36Украинские беспилотники сбили над Черным морем
20:32"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
20:14У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
Лента новостейМолния