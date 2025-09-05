https://crimea.ria.ru/20250905/bezhal-cherez-chetyre-polosy-v-sevastopole-sbili-peshekhoda-1149226354.html
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T09:00
2025-09-05T09:00
2025-09-05T09:00
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/85/1100628578_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_f35197dc7a294bd77f04908584cd39e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительным данным, 4 сентября в 20:33 водитель автомобиля Skoda, 34-летний мужчина, совершил наезд на 46-летнего пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть вне установленного места, несмотря на то что в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.По факту аварии проводится проверка.Ранее сообщалось, что на объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушкаАвтомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенкаДо первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/85/1100628578_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_31277037662645476f30076b69710bdc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
В Севастополе мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину