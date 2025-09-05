Рейтинг@Mail.ru
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250905/bezhal-cherez-chetyre-polosy-v-sevastopole-sbili-peshekhoda-1149226354.html
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T09:00
2025-09-05T09:00
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/85/1100628578_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_f35197dc7a294bd77f04908584cd39e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительным данным, 4 сентября в 20:33 водитель автомобиля Skoda, 34-летний мужчина, совершил наезд на 46-летнего пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть вне установленного места, несмотря на то что в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.По факту аварии проводится проверка.Ранее сообщалось, что на объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушкаАвтомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенкаДо первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/85/1100628578_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_31277037662645476f30076b69710bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода

В Севастополе мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

09:00 05.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПострадавшие в ДТП
Пострадавшие в ДТП - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительным данным, 4 сентября в 20:33 водитель автомобиля Skoda, 34-летний мужчина, совершил наезд на 46-летнего пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть вне установленного места, несмотря на то что в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.
"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя не установлено", – уточнили в полиции.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенка
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияГосавтоинспекция СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
09:20Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике
09:14Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
09:00Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
08:42В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
08:20Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
08:13Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин
08:07Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
07:44Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
07:26Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
07:06Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – видео
06:46Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
06:23Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Лента новостейМолния