Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода

46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительным данным, 4 сентября в 20:33 водитель автомобиля Skoda, 34-летний мужчина, совершил наезд на 46-летнего пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть вне установленного места, несмотря на то что в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.По факту аварии проводится проверка.Ранее сообщалось, что на объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушкаАвтомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенкаДо первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил

