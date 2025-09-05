Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов.Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области

В Рязанской области беспилотники упали на территорию промышленного предприятия

06:23 05.09.2025 (обновлено: 06:32 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов.
"По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются", - написал он в Telegram.
Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.
Рязанская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияПавел МалковНовостиНовости СВОБезопасностьПВО
 
