Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов. РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов.Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицыМассированная атака на Ростовскую область – что известноВ Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник

