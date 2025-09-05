https://crimea.ria.ru/20250905/bespilotniki-atakovali-promyshlennoe-predpriyatie-v-ryazanskoy-oblasti-1149223293.html
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T06:23
2025-09-05T06:23
2025-09-05T06:32
рязанская область
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
павел малков
новости
новости сво
безопасность
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Рязанскую область. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов.Накануне ночью над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Вечером еще два БПЛА были уничтожены над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицыМассированная атака на Ростовскую область – что известноВ Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed8867144ad5434c5aaa40c8e59029a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, павел малков, новости, новости сво, безопасность, пво
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
В Рязанской области беспилотники упали на территорию промышленного предприятия
06:23 05.09.2025 (обновлено: 06:32 05.09.2025)