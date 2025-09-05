https://crimea.ria.ru/20250905/akademiya-futbola-kryma-vospitala-bolee-300-sportsmenov-za-pyat-let-1149240904.html

Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Академии футбола Крыма за пять лет своей работы воспитала более 300 спортсменов, на сегодняшний день свыше 60 ее воспитанников выступают в различных российских за пределами республики. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия академии.Торжественное мероприятие также посетил первый замминистра спорта России Одес Байсултанов. Он поблагодарил власти республики за успешную реализацию проекта Академия футбола Крыма и отметил, что руководство Крыма уделяет значительное внимание развитию спорта в регионе в целом.Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах. Цель "Академии футбола Крыма" – подготовка качественных и конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

