Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
Академии футбола Крыма за пять лет своей работы воспитала более 300 спортсменов, на сегодняшний день свыше 60 ее воспитанников выступают в различных российских... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Академии футбола Крыма за пять лет своей работы воспитала более 300 спортсменов, на сегодняшний день свыше 60 ее воспитанников выступают в различных российских за пределами республики. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия академии.Торжественное мероприятие также посетил первый замминистра спорта России Одес Байсултанов. Он поблагодарил власти республики за успешную реализацию проекта Академия футбола Крыма и отметил, что руководство Крыма уделяет значительное внимание развитию спорта в регионе в целом.Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах. Цель "Академии футбола Крыма" – подготовка качественных и конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет

Академия футбола Крыма за пять лет воспитала более 300 спортсменов – Аксенов

18:04 05.09.2025 (обновлено: 18:06 05.09.2025)
 
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Академии футбола Крыма за пять лет своей работы воспитала более 300 спортсменов, на сегодняшний день свыше 60 ее воспитанников выступают в различных российских за пределами республики. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии в честь пятилетия академии.
"Федеральный центр поддерживал (создание Академии футбола – ред.) с первых дней, более 300 ребят получили здесь хорошее футбольное образование. Только за последние годы у нас 60 человек играют за пределами Крыма в разных клубах по стране. Хороший проект, хорошие поля и тренеры", - сказал Аксенов.
Торжественное мероприятие также посетил первый замминистра спорта России Одес Байсултанов. Он поблагодарил власти республики за успешную реализацию проекта Академия футбола Крыма и отметил, что руководство Крыма уделяет значительное внимание развитию спорта в регионе в целом.
Академия футбола Крыма была создана в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2020 года юные футболисты и футболистки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет приступили к активным занятиям в соответствии с программой спортивной подготовки, основанной на федеральных стандартах. Цель "Академии футбола Крыма" – подготовка качественных и конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Тренеры-преподаватели АФК имеют футбольные лицензии UEFA категории "А" или "В" и профессиональное образование. Также все тренеры регулярно проходят профессиональную переподготовку.
