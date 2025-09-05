https://crimea.ria.ru/20250905/aglae-tarasovoy-mozhet-grozit-srok-za-kontrabandu-narkotikov-1149236821.html

Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Об этом пишет РИА Новости."Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении агентства.Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в суде."Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", - сказали в суде.Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

