Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T13:57
2025-09-05T13:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Об этом пишет РИА Новости."Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении агентства.Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в суде."Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", - сказали в суде.Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Об этом пишет РИА Новости.
"Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении агентства.
Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в суде.
"Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", - сказали в суде.
Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).
Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
