10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2025
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T23:25
2025-09-05T23:25
2025-09-05T23:28
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
черное море
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
черное море
крым
министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - Минобороны
23:25 05.09.2025