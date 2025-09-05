Рейтинг@Mail.ru
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/10-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem--i-regilnami-rossii-1149246841.html
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2025
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T23:25
2025-09-05T23:28
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
черное море
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02102fd56daa41b510c06aca8748568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250905/v-chernom-more-unichtozheny-shest-bystrokhodnykh-bezekipazhnykh-katerov-vsu--1149235397.html
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_fdeea3c595bff05220ba1b1e66960100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма
10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России

10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - Минобороны

23:25 05.09.2025 (обновлено: 23:28 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого сентября 2025 года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Вчера, 13:07
В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:52Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
23:39Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
23:36Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
23:2510 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
23:03Задымление в Третьяковской галерее - что известно
22:45Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
22:40Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
22:33Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:14Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
22:02В Севастополе закрыли рейд
21:52Новое землетрясение произошло в Афганистане
21:11Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
20:47В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
20:12Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
19:45Маленькая крымчанка участвует в конкурсе на центральном телеканале России
19:19Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
18:55Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
18:47В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Лента новостейМолния