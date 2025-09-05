https://crimea.ria.ru/20250905/10-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem--i-regilnami-rossii-1149246841.html

10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России

10 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России

2025-09-05T23:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, два – над Брянской и по одному – над Смоленской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

