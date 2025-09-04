https://crimea.ria.ru/20250904/zoloto-na-14-millionov-rubley-izyali-u-dvukh-inostrantsev-1149192962.html
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T08:50
2025-09-04T08:50
2025-09-04T08:50
республика саха (якутия)
контрабанда драгоценных металлов
контрабанда
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149192481_0:128:960:668_1920x0_80_0_0_2214bcb4d49bd10a0d7b25d60be6e473.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в другой регион России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.По информации правоохранителей, летом этого года иностранцы прибыли в Якутию и нелегально добывали золото на месторождении в Верхоянском районе.Они пытались вывезти драгоценный металл и продать в другом регионе. На 58-м километре автодороги "Нам" сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, которым управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров – женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.Экспертиза подтвердила, что изъятый металл – шлиховое золото – оценивается в 14 миллионов рублей, уточнили правоохранители.Водитель автомобиля заявил, что не знал о перевозимом золоте. Эта информация проверяется силовиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Оба иностранца заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублейВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млнРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
республика саха (якутия)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149192481_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_f049c7f57458ceffd39ce08cfede2d27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), контрабанда драгоценных металлов, контрабанда, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
2,5 килограмма золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли у иностранцев в Якутии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в другой регион России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.
По информации правоохранителей, летом этого года иностранцы прибыли в Якутию и нелегально добывали золото на месторождении в Верхоянском районе.
Они пытались вывезти драгоценный металл и продать в другом регионе. На 58-м километре автодороги "Нам" сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, которым управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров – женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.
"При досмотре в багажнике были обнаружены три емкости, два тубуса и банка с россыпным золотом и его самородками общим весом около 2,5 килограмм, а также 430 тысяч рублей наличными", – сказано в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что изъятый металл – шлиховое золото – оценивается в 14 миллионов рублей, уточнили правоохранители.
Водитель автомобиля заявил, что не знал о перевозимом золоте. Эта информация проверяется силовиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Оба иностранца заключены под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: