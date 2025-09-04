https://crimea.ria.ru/20250904/zoloto-na-14-millionov-rubley-izyali-u-dvukh-inostrantsev-1149192962.html

Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в другой регион России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.По информации правоохранителей, летом этого года иностранцы прибыли в Якутию и нелегально добывали золото на месторождении в Верхоянском районе.Они пытались вывезти драгоценный металл и продать в другом регионе. На 58-м километре автодороги "Нам" сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, которым управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров – женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.Экспертиза подтвердила, что изъятый металл – шлиховое золото – оценивается в 14 миллионов рублей, уточнили правоохранители.Водитель автомобиля заявил, что не знал о перевозимом золоте. Эта информация проверяется силовиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Оба иностранца заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублейВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млнРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

