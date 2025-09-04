Рейтинг@Mail.ru
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в другой регион России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.По информации правоохранителей, летом этого года иностранцы прибыли в Якутию и нелегально добывали золото на месторождении в Верхоянском районе.Они пытались вывезти драгоценный металл и продать в другом регионе. На 58-м километре автодороги "Нам" сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, которым управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров – женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.Экспертиза подтвердила, что изъятый металл – шлиховое золото – оценивается в 14 миллионов рублей, уточнили правоохранители.Водитель автомобиля заявил, что не знал о перевозимом золоте. Эта информация проверяется силовиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Оба иностранца заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублейВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млнРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев

2,5 килограмма золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли у иностранцев в Якутии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Около 2,5 килограммов золота на сумму 14 миллионов рублей изъяли правоохранители в Якутии. Двух нелегальных добытчиков поймали при попытке вывезти драгметалл в другой регион России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД РФ.
По информации правоохранителей, летом этого года иностранцы прибыли в Якутию и нелегально добывали золото на месторождении в Верхоянском районе.
Они пытались вывезти драгоценный металл и продать в другом регионе. На 58-м километре автодороги "Нам" сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Vellfire без номеров, которым управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров – женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.

"При досмотре в багажнике были обнаружены три емкости, два тубуса и банка с россыпным золотом и его самородками общим весом около 2,5 килограмм, а также 430 тысяч рублей наличными", – сказано в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятый металл – шлиховое золото – оценивается в 14 миллионов рублей, уточнили правоохранители.
Водитель автомобиля заявил, что не знал о перевозимом золоте. Эта информация проверяется силовиками. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Оба иностранца заключены под стражу.
В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
 
Лента новостейМолния