Жара не отступает: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Жара не отступает: погода в Крыму на четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +29…31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градуса, днем от +28 до +31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жара не отступает: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…19; днем +26…31, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +29…31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градуса, днем от +28 до +31.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
