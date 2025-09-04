Жара не отступает: погода в Крыму на четверг

https://crimea.ria.ru/20250904/zhara-ne-otstupaet-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1149061972.html

В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +29…31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +22 градуса, днем от +28 до +31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

