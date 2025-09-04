https://crimea.ria.ru/20250904/vtb-kazhdaya-tretya-semya-pokupaet-nedvizhimost-blagodarya-matkapitalu-1149198351.html

ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

ипотека

семейная ипотека

материнский капитал

общество

финансы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий клиент ВТБ воспользовался материнским капиталом, оформив жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек), это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.Заявление прозвучало на полях ВЭФ-2025.Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

