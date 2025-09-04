Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу - РИА Новости Крым, 04.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250904/vtb-kazhdaya-tretya-semya-pokupaet-nedvizhimost-blagodarya-matkapitalu-1149198351.html
ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу
ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу - РИА Новости Крым, 04.09.2025
ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу
Каждый третий клиент ВТБ воспользовался материнским капиталом, оформив жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек), это рекордная доля... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий клиент ВТБ воспользовался материнским капиталом, оформив жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек), это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.Заявление прозвучало на полях ВЭФ-2025.Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.
https://crimea.ria.ru/20250904/delegatsiya-iz-kryma-prinimaet-uchastie-v-vef-1149195746.html
Новости
ипотека, семейная ипотека, материнский капитал, общество, финансы

ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

11:49 04.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий клиент ВТБ воспользовался материнским капиталом, оформив жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек), это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.
Заявление прозвучало на полях ВЭФ-2025.
Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.
"Материнский капитал - действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе "семейная ипотека", ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала. ВТБ активно реализует государственные программы для покупки жилья, помогая российским семьям решать свои финансовые и социальные вопросы", – подчеркнул Пахомов, его слова приводит пресс-служба банка.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
