https://crimea.ria.ru/20250904/vsu-atakovali-slavyansk-na-kubani--povrezhdeny-doma-i-perekryty-ulitsy-1149196617.html
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T10:34
2025-09-04T10:34
2025-09-04T10:34
россия
краснодарский край
новости
атаки всу
славянск-на-кубани
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243242_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a58d05f5a54d9b612628665faf0d0d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной - между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная - от Безымянной до Выгонной. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков дронов.Специалисты комиссии по оценке причиненного ущерба проводят обследование домов и фиксируют последствия. К этому времени обнаружены повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. Пострадавшим окажут необходимую поддержку, пообещал глава района.С полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны РФ. В том числе ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-КубаниЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-КубаниСлавянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
россия
краснодарский край
славянск-на-кубани
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243242_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7f23f09bc014f57b33d96a99e7238745.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, новости, атаки всу, славянск-на-кубани, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
При атаке ВСУ на Славянск-на-Кубани повреждены жилые дома и авто – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
"В результате атак БПЛА, произошедших 3 и 4 сентября, на текущий момент зафиксировано 17 адресов, где пострадало имущество граждан. Пострадавших жителей нет", – написал Синяговский в своем Telegram-канале.
Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной - между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная - от Безымянной до Выгонной. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков дронов.
Специалисты комиссии по оценке причиненного ущерба проводят обследование домов и фиксируют последствия. К этому времени обнаружены повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. Пострадавшим окажут необходимую поддержку, пообещал глава района.
С полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских БПЛА
, сообщали ранее в Минобороны РФ. В том числе ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: