ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной - между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная - от Безымянной до Выгонной. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков дронов.Специалисты комиссии по оценке причиненного ущерба проводят обследование домов и фиксируют последствия. К этому времени обнаружены повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. Пострадавшим окажут необходимую поддержку, пообещал глава района.С полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны РФ. В том числе ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-КубаниЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-КубаниСлавянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют

