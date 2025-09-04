Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной - между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная - от Безымянной до Выгонной. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков дронов.Специалисты комиссии по оценке причиненного ущерба проводят обследование домов и фиксируют последствия. К этому времени обнаружены повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. Пострадавшим окажут необходимую поддержку, пообещал глава района.С полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны РФ. В том числе ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения по 17 адресам. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
"В результате атак БПЛА, произошедших 3 и 4 сентября, на текущий момент зафиксировано 17 адресов, где пострадало имущество граждан. Пострадавших жителей нет", – написал Синяговский в своем Telegram-канале.
Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной - между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная - от Безымянной до Выгонной. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков дронов.
Специалисты комиссии по оценке причиненного ущерба проводят обследование домов и фиксируют последствия. К этому времени обнаружены повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. Пострадавшим окажут необходимую поддержку, пообещал глава района.
С полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны РФ. В том числе ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Ростовскую область.
