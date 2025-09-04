Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух
В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух
В Симферополе откроют еще один ледовый каток. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T18:10
2025-09-04T18:14
симферополь
илья авербух
фигурное катание
видео
крым
новости крыма
общество
спорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе откроют еще один ледовый каток. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Строительство ледовых школ по разным направлениям спорта и инфраструктуры для них он считает главной своей целью в Крыму.В настоящее время в Крыму действуют три ледовые школы, построенные по инициативе Илья Авербуха – в Симферополе, Евпатории (поселок Уютное) и в Керчи."Сегодня мы встречались с главой республики Сергеем Аксеновым. Строительство еще одного центра в Феодосии, а также ледового катка в Симферополе, потому что, конечно, Симферополь нуждается в большем количестве ледового пространства. Еще раз хочу сказать, что это мой инвестпроект, который я на протяжении пяти лет провожу в Крыму", – отметил Авербух и подчеркнул, что инициативы реализуются при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и министра спорта республики Ольги Торубаровой.Также фигурист обозначил в своем эксклюзивном интервью РИА Новости Крым, что за прошедшую пятилетку были не только построены школы, но и спортсмены из Крыма добились значимых результатов:В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале отметил, что реализацию проекта ледового катка в Феодосии начнут в 2026 году, сейчас каток проектируют. Также он выразил Илье Авербуху признательность за любовь к Крыму, инициативу, значительный вклад в популяризацию и развитие зимних видов спорта в республике.На крымский лед в рамках шоу "Чемпионы" выходят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы уже состоялись в Уютном под Евпаторией, в Севастополе, 4 сентября два сеанса дают в Симферополе и 5 сентября – в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух

В Симферополе и Феодосии будут строить ледовые катки

18:10 04.09.2025 (обновлено: 18:14 04.09.2025)
 
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе откроют еще один ледовый каток. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Строительство ледовых школ по разным направлениям спорта и инфраструктуры для них он считает главной своей целью в Крыму.

"Сегодня у нас такое, в общем-то, историческое событие, потому что мы сегодня здесь, в Симферополе, проводим гала-шоу чемпионов. Но шоу – это лишь популяризация. Конечно, главная работа, которую мы проводим уже долгие годы в Крыму, уже 5 лет – это создание ледовых центров, в которых занимаются дети и фигурным катанием, и хоккеем, а в Керчи еще добавился керлинг. Это отдельное ледовое пространство для этой замечательной игры, для этого прекрасного вида спорта", – сказал фигурист.

В настоящее время в Крыму действуют три ледовые школы, построенные по инициативе Илья Авербуха – в Симферополе, Евпатории (поселок Уютное) и в Керчи.
"Сегодня мы встречались с главой республики Сергеем Аксеновым. Строительство еще одного центра в Феодосии, а также ледового катка в Симферополе, потому что, конечно, Симферополь нуждается в большем количестве ледового пространства. Еще раз хочу сказать, что это мой инвестпроект, который я на протяжении пяти лет провожу в Крыму", – отметил Авербух и подчеркнул, что инициативы реализуются при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и министра спорта республики Ольги Торубаровой.
Также фигурист обозначил в своем эксклюзивном интервью РИА Новости Крым, что за прошедшую пятилетку были не только построены школы, но и спортсмены из Крыма добились значимых результатов:

"Большие достижения у хоккеистов, причем именно Симферопольское отделение "Наследия". Наши ребята обыгрывают в очном поединке уже такие маститые хоккейные школы в своем уровне. Они стали призерами "Золотой шайбы", всероссийского турнира", – похвалил Авербух крымчан.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале отметил, что реализацию проекта ледового катка в Феодосии начнут в 2026 году, сейчас каток проектируют. Также он выразил Илье Авербуху признательность за любовь к Крыму, инициативу, значительный вклад в популяризацию и развитие зимних видов спорта в республике.
На крымский лед в рамках шоу "Чемпионы" выходят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы уже состоялись в Уютном под Евпаторией, в Севастополе, 4 сентября два сеанса дают в Симферополе и 5 сентября – в Керчи.
