В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух

2025-09-04T18:10

2025-09-04T18:10

2025-09-04T18:14

симферополь

илья авербух

фигурное катание

видео

крым

новости крыма

общество

спорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе откроют еще один ледовый каток. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Строительство ледовых школ по разным направлениям спорта и инфраструктуры для них он считает главной своей целью в Крыму.В настоящее время в Крыму действуют три ледовые школы, построенные по инициативе Илья Авербуха – в Симферополе, Евпатории (поселок Уютное) и в Керчи."Сегодня мы встречались с главой республики Сергеем Аксеновым. Строительство еще одного центра в Феодосии, а также ледового катка в Симферополе, потому что, конечно, Симферополь нуждается в большем количестве ледового пространства. Еще раз хочу сказать, что это мой инвестпроект, который я на протяжении пяти лет провожу в Крыму", – отметил Авербух и подчеркнул, что инициативы реализуются при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и министра спорта республики Ольги Торубаровой.Также фигурист обозначил в своем эксклюзивном интервью РИА Новости Крым, что за прошедшую пятилетку были не только построены школы, но и спортсмены из Крыма добились значимых результатов:В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале отметил, что реализацию проекта ледового катка в Феодосии начнут в 2026 году, сейчас каток проектируют. Также он выразил Илье Авербуху признательность за любовь к Крыму, инициативу, значительный вклад в популяризацию и развитие зимних видов спорта в республике.На крымский лед в рамках шоу "Чемпионы" выходят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы уже состоялись в Уютном под Евпаторией, в Севастополе, 4 сентября два сеанса дают в Симферополе и 5 сентября – в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь, видео, илья авербух, фигурное катание, видео, крым, новости крыма, общество, спорт