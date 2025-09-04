https://crimea.ria.ru/20250904/v-sevastopole-stolknulis-5-avto---postradala-devushka--1149213869.html
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
На объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T18:05
2025-09-04T18:05
2025-09-04T18:07
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149213598_0:55:800:505_1920x0_80_0_0_13bac32f2ab97e23b5e7b0d4f2cdae47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика "Урал" въехал в легковушку "ЗАЗ". От удара авто отбросило вперед, где он столкнулся с мопедом, а тот в свою очередь – с движущейся впереди машиной Mazda.В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-водитель "ЗАЗ", она получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. По информации Госавтоинспекции, признаки опьянения у водителей не обнаружены. По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенкаДо первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбилИномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149213598_111:0:800:517_1920x0_80_0_0_60ab1440390b9c6e39cff81ee384c6cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
В массовом ДТП с пятью авто в Севастополе пострадала 20-летняя девушка
18:05 04.09.2025 (обновлено: 18:07 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя.
По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика "Урал" въехал в легковушку "ЗАЗ". От удара авто отбросило вперед, где он столкнулся с мопедом, а тот в свою очередь – с движущейся впереди машиной Mazda.
"После столкновения с мопедом "ЗАЗ" выехал вправо за пределы проезжей части. А "Урал" продолжил движение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего выехал за пределы проезжей части влево", – рассказали в ГАИ.
В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-водитель "ЗАЗ", она получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.
По информации Госавтоинспекции, признаки опьянения у водителей не обнаружены. По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: