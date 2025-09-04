https://crimea.ria.ru/20250904/v-sevastopole-stolknulis-5-avto---postradala-devushka--1149213869.html

В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка

На объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На объездной Севастополя произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадала девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика "Урал" въехал в легковушку "ЗАЗ". От удара авто отбросило вперед, где он столкнулся с мопедом, а тот в свою очередь – с движущейся впереди машиной Mazda.В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-водитель "ЗАЗ", она получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. По информации Госавтоинспекции, признаки опьянения у водителей не обнаружены. По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.

