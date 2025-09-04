https://crimea.ria.ru/20250904/ukrainskie-bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-1149219605.html
Украинские беспилотники сбили над Черным морем
Украинские беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Украинские беспилотники сбили над Черным морем
Два беспилотника ВСУ сбили силы российской ПВО над Черным морем в четверг вечером. Всего над регионами РФ были ликвидированы четыре украинских дрона. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T20:36
2025-09-04T20:36
2025-09-04T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника ВСУ сбили силы российской ПВО над Черным морем в четверг вечером. Всего над регионами РФ были ликвидированы четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и по одному над территориями Белгородской и Ростовской областей, проинформировали в российском военном ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах ДнепраНовости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растутЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
Украинские беспилотники сбили над Черным морем
20:36 04.09.2025 (обновлено: 20:47 04.09.2025)