Украинские беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250904/ukrainskie-bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-1149219605.html
Украинские беспилотники сбили над Черным морем
Украинские беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Украинские беспилотники сбили над Черным морем
Два беспилотника ВСУ сбили силы российской ПВО над Черным морем в четверг вечером. Всего над регионами РФ были ликвидированы четыре украинских дрона. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T20:36
2025-09-04T20:47
черное море
новости
белгородская область
ростовская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника ВСУ сбили силы российской ПВО над Черным морем в четверг вечером. Всего над регионами РФ были ликвидированы четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и по одному над территориями Белгородской и Ростовской областей, проинформировали в российском военном ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.
черное море
белгородская область
ростовская область
РИА Новости Крым
Новости
черное море, новости, белгородская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили два украинских беспилотника

20:36 04.09.2025 (обновлено: 20:47 04.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника ВСУ сбили силы российской ПВО над Черным морем в четверг вечером. Всего над регионами РФ были ликвидированы четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 18:30 мск до 20:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и по одному над территориями Белгородской и Ростовской областей, проинформировали в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами России сбили 46 вражеских беспилотников, над Черным морем уничтожили 16 из них. Также в четверг военное ведомство РФ опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.
Черное мореНовостиБелгородская областьРостовская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
