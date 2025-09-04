Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
В Одессе вспыхнул мощный пожар после серии взрывов, которая прогремела в городе в ночь на четверг. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Одессе вспыхнул мощный пожар после серии взрывов, которая прогремела в городе в ночь на четверг. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.Отмечается, что с возгоранием борются более 40 огнеборцев и сотрудники Нацгвардии.По данным председателя администрации Одесской области Олега Кипера, удар пришелся по Одесскому району. Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил, что обломки упали в Днепровском и в Голосеевском районах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре УкраиныВ Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах УкраиныУдары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар

Удары по Украине сегодня – в Одессе загорелся склад

08:36 04.09.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одессе после взрывов
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Одессе вспыхнул мощный пожар после серии взрывов, которая прогремела в городе в ночь на четверг. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с возгоранием борются более 40 огнеборцев и сотрудники Нацгвардии.
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одессе после взрывов
Пожар в Одессе после взрывов
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одессе после взрывов
По данным председателя администрации Одесской области Олега Кипера, удар пришелся по Одесскому району.
Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
2 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил, что обломки упали в Днепровском и в Голосеевском районах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
