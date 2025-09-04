https://crimea.ria.ru/20250904/udary-po-ukraine-v-odesse-vspykhnul-pozhar-1149192176.html

Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар

Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар

В Одессе вспыхнул мощный пожар после серии взрывов, которая прогремела в городе в ночь на четверг. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T08:36

2025-09-04T08:36

2025-09-04T08:36

украина

удары по украине

в мире

взрыв

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149191617_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7a4f80e8f26e3d2387eaccbf5c4ce104.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Одессе вспыхнул мощный пожар после серии взрывов, которая прогремела в городе в ночь на четверг. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.Отмечается, что с возгоранием борются более 40 огнеборцев и сотрудники Нацгвардии.По данным председателя администрации Одесской области Олега Кипера, удар пришелся по Одесскому району. Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил, что обломки упали в Днепровском и в Голосеевском районах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре УкраиныВ Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах УкраиныУдары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, в мире, взрыв, новости сво, новости