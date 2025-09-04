https://crimea.ria.ru/20250904/u-troikh-krymchan-izyali-poltory-tonny-kustarnoy-vodki-i-konyaka-1149210761.html

У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка

У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка - РИА Новости Крым, 04.09.2025

У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка

Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T20:14

2025-09-04T20:14

2025-09-04T19:16

новости крыма

симферопольский район

коктебель

мвд по республике крым

происшествия

симферополь

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149209923_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_807e54271c62f6c76ba59a832cdd67f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн произведенных кустарным способом алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, задержанные – двое мужчин из Симферопольского района и еще один житель Коктебеля.Также изъяты различные емкости и оборудование, красители, разнообразные пищевые добавки, картонные коробки, пластиковые и стеклянные тары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяВ Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукцииЖертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек

https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-s-1-sentyabrya-ogranichat-prodazhu-alkogolya-ryadom-s-domami-i-shkolami-1149028101.html

симферопольский район

коктебель

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, коктебель, мвд по республике крым, происшествия, симферополь, алкоголь