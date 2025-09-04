Рейтинг@Mail.ru
У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/u-troikh-krymchan-izyali-poltory-tonny-kustarnoy-vodki-i-konyaka-1149210761.html
У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка - РИА Новости Крым, 04.09.2025
У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T20:14
2025-09-04T19:16
новости крыма
симферопольский район
коктебель
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149209923_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_807e54271c62f6c76ba59a832cdd67f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн произведенных кустарным способом алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, задержанные – двое мужчин из Симферопольского района и еще один житель Коктебеля.Также изъяты различные емкости и оборудование, красители, разнообразные пищевые добавки, картонные коробки, пластиковые и стеклянные тары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяВ Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукцииЖертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-s-1-sentyabrya-ogranichat-prodazhu-alkogolya-ryadom-s-domami-i-shkolami-1149028101.html
симферопольский район
коктебель
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149209923_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_0d276d200f15b0786650771007bcac0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферопольский район, коктебель, мвд по республике крым, происшествия, симферополь, алкоголь
У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка

Полицейские Крыма пресекли продажу полутора тонн опасного суррогатного алкоголя

20:14 04.09.2025
 
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн произведенных кустарным способом алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, задержанные – двое мужчин из Симферопольского района и еще один житель Коктебеля.
"По местам их проживания и в принадлежащих им нежилых помещениях проведены обыски. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны коньяка, водки, вина и шампанского кустарного производства", – говорится в сообщении
Также изъяты различные емкости и оборудование, красители, разнообразные пищевые добавки, картонные коробки, пластиковые и стеклянные тары.
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
1 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
2 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
3 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
4 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
© МВД КрымКонфискация суррогатного алкоголя
Конфискация суррогатного алкоголя
5 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
1 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
2 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
3 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
4 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
5 из 5
Конфискация суррогатного алкоголя
© МВД Крым
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
Бутылки с игристым вином в торговом центре - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
27 августа, 19:01
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
 
Новости КрымаСимферопольский районКоктебельМВД по Республике КрымПроисшествияСимферопольалкоголь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
20:14У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
19:55ПСБ в Крыму поддержал музыкально-просветительский проект
19:35Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан
19:22Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
19:06ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады
18:48Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин
18:26Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев
18:10В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух
18:05В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
17:4726 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон
17:35Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников
17:08Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
16:52Биография Джорджо Армани
16:43Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре
16:20Умер модельер Джорджо Армани
16:02Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенка
15:55"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
15:40В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей
15:22В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
Лента новостейМолния