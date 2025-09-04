У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
Полицейские Крыма пресекли продажу полутора тонн опасного суррогатного алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Крыму задержали в Симферополе трех местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн произведенных кустарным способом алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, задержанные – двое мужчин из Симферопольского района и еще один житель Коктебеля.
"По местам их проживания и в принадлежащих им нежилых помещениях проведены обыски. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны коньяка, водки, вина и шампанского кустарного производства", – говорится в сообщении
Также изъяты различные емкости и оборудование, красители, разнообразные пищевые добавки, картонные коробки, пластиковые и стеклянные тары.
