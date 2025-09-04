Рейтинг@Mail.ru
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "добиваться" встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "добиваться" встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. При этом глава Белого дома убежден, что ни российский лидер, ни глава киевского режима пока еще не готовы к этому.Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, если тот готов с ним встретиться. В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого

Трамп заявил о желании добиться встречи Путина и Зеленского

08:12 04.09.2025 (обновлено: 08:14 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "добиваться" встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
При этом глава Белого дома убежден, что ни российский лидер, ни глава киевского режима пока еще не готовы к этому.
"Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - цитирует слова Трампа телеканалу CBS РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, если тот готов с ним встретиться. В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.
