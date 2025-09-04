https://crimea.ria.ru/20250904/tramp-o-vstreche-putina-i-zelenskogo--my-dobemsya-etogo-1149191344.html
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
2025-09-04T08:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "добиваться" встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. При этом глава Белого дома убежден, что ни российский лидер, ни глава киевского режима пока еще не готовы к этому.Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, если тот готов с ним встретиться. В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для ЕвропыТрамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным"Заговор" в Пекине – в Кремле ответили на обвинение Трампа
