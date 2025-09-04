https://crimea.ria.ru/20250904/situatsiya-s-benzinom-v-krymu-est-li-defitsit-1149200805.html

Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит

Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в прямом эфире Центра управления регионом.Воронкин также отметил, что этим летом в Крыму объемы потребления топлива выросли на 30% от среднегодовых значений.Нехватку бензина на крымских заправках в нынешний курортный сезон министр объяснил логистическими трудностями, а также тем обстоятельством, что крымским трейдерам не всегда удается закупить на бирже необходимый объем топлива для последующей доставки на полуостров.Летом в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. В конце августа глава региона Сергей Аксенов пояснил, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что в течение месяца сбои в поставках будут устранены.Ранее правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала годаДефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион

