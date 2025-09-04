Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в прямом эфире Центра управления регионом.Воронкин также отметил, что этим летом в Крыму объемы потребления топлива выросли на 30% от среднегодовых значений.Нехватку бензина на крымских заправках в нынешний курортный сезон министр объяснил логистическими трудностями, а также тем обстоятельством, что крымским трейдерам не всегда удается закупить на бирже необходимый объем топлива для последующей доставки на полуостров.Летом в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. В конце августа глава региона Сергей Аксенов пояснил, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что в течение месяца сбои в поставках будут устранены.Ранее правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит

Ситуация с наличием топлива на АЗС Крыма стабилизируется – власти

12:22 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в прямом эфире Центра управления регионом.
"Учитывая, что курортный сезон понемногу заканчивается, на сегодня у нас потребление (топлива) в республике, если сравнить с августом, уже снизилось на 20%. То есть тот объем, который в Крым сегодня завозится, в периоде будет восполнен, и этого топлива будет достаточно", - сказал руководитель ведомства.
Воронкин также отметил, что этим летом в Крыму объемы потребления топлива выросли на 30% от среднегодовых значений.
Нехватку бензина на крымских заправках в нынешний курортный сезон министр объяснил логистическими трудностями, а также тем обстоятельством, что крымским трейдерам не всегда удается закупить на бирже необходимый объем топлива для последующей доставки на полуостров.
Летом в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. В конце августа глава региона Сергей Аксенов пояснил, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что в течение месяца сбои в поставках будут устранены.
Ранее правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
