Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников
Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников
Первая отечественная конвейерная линия сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов запущена в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Первая отечественная конвейерная линия сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов запущена в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.По информации источника, Мантуров в ходе рабочей поездки ознакомился с производственными возможностями предприятия.Подчеркивается, что массовое производство позволит уменьшить сроки изготовления спутников и своевременно формировать орбитальные группировки из нескольких аппаратов, делая современные спутниковые услуги доступными для пользователей по всей стране."Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идет работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", – сказал Мантуров.
Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников

В Красноярском крае запущена первая в России конвейерная линия сборки спутников

17:35 04.09.2025
 
© xras.ruСпутник на фоне Земли
Спутник на фоне Земли
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Первая отечественная конвейерная линия сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов запущена в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По информации источника, Мантуров в ходе рабочей поездки ознакомился с производственными возможностями предприятия.
"Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что массовое производство позволит уменьшить сроки изготовления спутников и своевременно формировать орбитальные группировки из нескольких аппаратов, делая современные спутниковые услуги доступными для пользователей по всей стране.
"Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идет работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", – сказал Мантуров.
