Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На трассе между Бахчисараем и Ялтой специалисты проводят работы по укреплению склонов, пробурено уже 36 свай для сооружения каркасов. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Он также проинформировал, что на объекте было зафиксировано отставание от графика. И добавил, что на участках проведена расчистка территории – вырубка деревьев и кустарников. На подпорных стенах ведется ручная разработка грунта и демонтаж старых парапетных конструкций.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяНа севере Крыма ограничат движение по мостуК морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя

