Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
Гоцанюк: на трассе Бахчисарай – Ялта укрепляют склоны дорожно-транспортной сети
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На трассе между Бахчисараем и Ялтой специалисты проводят работы по укреплению склонов, пробурено уже 36 свай для сооружения каркасов. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Модернизация дорожной инфраструктуры направлена на укрепление склонов и повышение безопасности дорожного полотна. На сооружениях ведутся буровые и бетонные работы, вывоз грунта. В общей сложности пробурено 36 скважин, в которые погружены пространственные каркасы и выполнено бетонирование свай общим объемом более 500 куб. м.", – сказано в сообщении.
Он также проинформировал, что на объекте было зафиксировано отставание от графика.
"На объекте ранее были зафиксированы отставания от графика, но замечания оперативно устраняются. Поставлена задача – до 25 октября завершить работы по установке буронабивных свай, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.
Ремонт дороги Бахчисарай - Ялта
И добавил, что на участках проведена расчистка территории – вырубка деревьев и кустарников. На подпорных стенах ведется ручная разработка грунта и демонтаж старых парапетных конструкций.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
