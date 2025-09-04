https://crimea.ria.ru/20250904/novosti-svo-poteri-kieva-v-lyudyakh-i-tekhnike-stremitelno-rastut-1149201264.html

Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут

Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут

Еще почти 1400 украинских боевиков, вражеские вооружения и техника, склады и пункты управления беспилотниками уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T12:49

2025-09-04T12:49

2025-09-04T12:52

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровск

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136168755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65c5497d923823922676df7ea217f2b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Еще почти 1400 украинских боевиков, вражеские вооружения и техника, склады и пункты управления беспилотниками уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 180 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 220 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и пять артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 220 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 440 неонацистов, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировала свыше 240 украинских военных, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Бойцы группы "Днепр" уничтожили свыше 70 украинских боевиков, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Кроме того, российские военные поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки вражеских беспилотников дальнего действия, склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81 599 дронов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 947 танков и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 229 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 021 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль РоссииВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровск, потери всу