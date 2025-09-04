Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Гиндукушском регионе Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Гиндукушском регионе Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 05:10 по всемирному времени (08:10 по Москве) в 21 километре к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада и в 98 км к северо-западу от пакистанского города Пешавар с населением в 1,2 млн человек.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек. 2 сентября подземные толчки магнитудой 5,5 повторились в Гиндукушском регионе страны, обошлось без пострадавших.
землетрясение, землетрясение в афганистане, афганистан, в мире, сейсмология, новости, стихия, происшествия
Новое землетрясение произошло в Афганистане

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

11:21 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Гиндукушском регионе Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 05:10 по всемирному времени (08:10 по Москве) в 21 километре к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада и в 98 км к северо-западу от пакистанского города Пешавар с населением в 1,2 млн человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.
2 сентября подземные толчки магнитудой 5,5 повторились в Гиндукушском регионе страны, обошлось без пострадавших.
