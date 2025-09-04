https://crimea.ria.ru/20250904/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-afganistane-1149197590.html
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Гиндукушском регионе Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Гиндукушском регионе Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 05:10 по всемирному времени (08:10 по Москве) в 21 километре к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада и в 98 км к северо-западу от пакистанского города Пешавар с населением в 1,2 млн человек.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек. 2 сентября подземные толчки магнитудой 5,5 повторились в Гиндукушском регионе страны, обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском мореМощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
Новое землетрясение произошло в Афганистане
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7