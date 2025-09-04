https://crimea.ria.ru/20250904/nikogda-ne-smenil-by-grazhdanstvo-figurist-ilya-averbukh-1149214763.html

Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух

Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух

Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T20:57

2025-09-04T20:57

2025-09-04T20:57

илья авербух

видео

мнения

гражданство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149216352_133:0:1859:971_1920x0_80_0_0_3a12c1b28213b976885ec3de97e00839.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, принятые в отношении России различные ограничения от спортивных федераций абсолютно несправедливы.При этом Илья Авербух подчеркнул, что он никогда бы не поменял гражданство ради спортивных выступлений."Те, кто реально меняет гражданство ради того, чтобы выступать, это их личный выбор. Я бы так никогда не поступил", – сказал спортсмен.Илья Авербух – двукратный Чемпион мира среди юниоров, призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, Европы и дважды чемпион России по фигурному катанию. С 1995 года по 2002 он проживал в США. После спортсмен вернулся в Россию и занялся популяризацией фигурного катания и различных ледовых видов спорта. В апреле 2023 года попал под санкции Украины.Ранее агентство РИА Новости Крым сообщало, что пять лет назад по инициативе Ильи Авербуха в Крыму стали строить ледовые катки. Три из них уже построены – под Евпаторией, в Симферополе и Керчи, строительство еще одного запланировано в 2026 году в Феодосии, в проекте – еще один каток в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья авербух, видео, видео, мнения, гражданство, россия