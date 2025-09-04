https://crimea.ria.ru/20250904/nikogda-ne-smenil-by-grazhdanstvo-figurist-ilya-averbukh-1149214763.html
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Крым
.
По его словам, принятые в отношении России различные ограничения от спортивных федераций абсолютно несправедливы.
"Они противоречат любому здравому смыслу, они противоречат смыслу спорта, который должен нас объединять. Поэтому я бросаю все силы свои на то, чтобы как можно быстрее эта несправедливость была устранена. Безусловно, мы гордимся нашими спортсменами. И, конечно, хотим, чтобы они все выступали за нашу страну. И даже сейчас, получив возможность выступать в нейтральном статусе, я всем говорю, давайте поддерживать наших ребят. Мы знаем, что они из России, они наша гордость", – отметил фигурист.
При этом Илья Авербух подчеркнул, что он никогда бы не поменял гражданство ради спортивных выступлений.
"Те, кто реально меняет гражданство ради того, чтобы выступать, это их личный выбор. Я бы так никогда не поступил", – сказал спортсмен.
Илья Авербух – двукратный Чемпион мира среди юниоров, призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, Европы и дважды чемпион России по фигурному катанию. С 1995 года по 2002 он проживал в США. После спортсмен вернулся в Россию и занялся популяризацией фигурного катания и различных ледовых видов спорта. В апреле 2023 года попал под санкции Украины.
Ранее агентство РИА Новости Крым сообщало
, что пять лет назад по инициативе Ильи Авербуха в Крыму стали строить ледовые катки. Три из них уже построены – под Евпаторией, в Симферополе и Керчи, строительство еще одного запланировано в 2026 году в Феодосии, в проекте – еще один каток в Симферополе.
