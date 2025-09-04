Рейтинг@Mail.ru
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, принятые в отношении России различные ограничения от спортивных федераций абсолютно несправедливы.При этом Илья Авербух подчеркнул, что он никогда бы не поменял гражданство ради спортивных выступлений."Те, кто реально меняет гражданство ради того, чтобы выступать, это их личный выбор. Я бы так никогда не поступил", – сказал спортсмен.Илья Авербух – двукратный Чемпион мира среди юниоров, призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, Европы и дважды чемпион России по фигурному катанию. С 1995 года по 2002 он проживал в США. После спортсмен вернулся в Россию и занялся популяризацией фигурного катания и различных ледовых видов спорта. В апреле 2023 года попал под санкции Украины.Ранее агентство РИА Новости Крым сообщало, что пять лет назад по инициативе Ильи Авербуха в Крыму стали строить ледовые катки. Три из них уже построены – под Евпаторией, в Симферополе и Керчи, строительство еще одного запланировано в 2026 году в Феодосии, в проекте – еще один каток в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух

Авербух призвал поддержать спортсменов РФ под нейтральным статусом

20:57 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный мастер спорта России, фигурист Авербух в сложные санкционные времена призвал поддержать российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
По его словам, принятые в отношении России различные ограничения от спортивных федераций абсолютно несправедливы.

"Они противоречат любому здравому смыслу, они противоречат смыслу спорта, который должен нас объединять. Поэтому я бросаю все силы свои на то, чтобы как можно быстрее эта несправедливость была устранена. Безусловно, мы гордимся нашими спортсменами. И, конечно, хотим, чтобы они все выступали за нашу страну. И даже сейчас, получив возможность выступать в нейтральном статусе, я всем говорю, давайте поддерживать наших ребят. Мы знаем, что они из России, они наша гордость", – отметил фигурист.

При этом Илья Авербух подчеркнул, что он никогда бы не поменял гражданство ради спортивных выступлений.
"Те, кто реально меняет гражданство ради того, чтобы выступать, это их личный выбор. Я бы так никогда не поступил", – сказал спортсмен.
Илья Авербух – двукратный Чемпион мира среди юниоров, призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, Европы и дважды чемпион России по фигурному катанию. С 1995 года по 2002 он проживал в США. После спортсмен вернулся в Россию и занялся популяризацией фигурного катания и различных ледовых видов спорта. В апреле 2023 года попал под санкции Украины.
Ранее агентство РИА Новости Крым сообщало, что пять лет назад по инициативе Ильи Авербуха в Крыму стали строить ледовые катки. Три из них уже построены – под Евпаторией, в Симферополе и Керчи, строительство еще одного запланировано в 2026 году в Феодосии, в проекте – еще один каток в Симферополе.
Лента новостейМолния