На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.По его словам, в городе временно изменят движение транспорта и перекроют отдельные улицы.Кроме того, Телиженко уточнил, что с 12.00 до 15.00 изменится схема движения автобуса № 7 "село Волошино – Центральная городская больница города Армянск". Так, в прямом направлении после остановки "ул. Сопина, рынок" автобус будет следовать до светофора, затем направо по улице Симферопольская (остановка "Центр") и далее до конечной "ул. Больничная".В обратном направлении автобус от остановки "ул. Больничная, ЦГБ" проследует по улице Симферопольской до светофора, затем налево к остановке "ул. Сопина, ЦКиД" и далее по привычному маршруту.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперыВ Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах

