На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта
В Армянске 5 сентября перекроют улицы и изменят движение транспорта из-за учений силовиков
09:29 04.09.2025 (обновлено: 09:30 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.
По его словам, в городе временно изменят движение транспорта и перекроют отдельные улицы.
"5 сентября 2025 года ориентировочно с 10:00 до 18:00 на территории города Армянска пройдут плановые учения силовых структур по антитеррористической защищенности. Частично будут перекрыты улицы Школьная, Гайдара, Садовая, Перекопская", – уточнил он.
Кроме того, Телиженко уточнил, что с 12.00 до 15.00 изменится схема движения автобуса № 7 "село Волошино – Центральная городская больница города Армянск". Так, в прямом направлении после остановки "ул. Сопина, рынок" автобус будет следовать до светофора, затем направо по улице Симферопольская (остановка "Центр") и далее до конечной "ул. Больничная".
В обратном направлении автобус от остановки "ул. Больничная, ЦГБ" проследует по улице Симферопольской до светофора, затем налево к остановке "ул. Сопина, ЦКиД" и далее по привычному маршруту.
"Прошу отнестись к данному мероприятию с пониманием, не прерывать своих занятий и работ, соблюдать спокойствие и порядок! Полученную информацию прошу довести до своих родственников и знакомых", – заключил глава города.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения
военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
