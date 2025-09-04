Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/na-severe-kryma-perekroyut-dorogi-i-izmenyat-dvizhenie-transporta-1149194012.html
На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта
На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта - РИА Новости Крым, 04.09.2025
На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта
Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T09:29
2025-09-04T09:30
крым
новости крыма
армянск
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123542311_0:36:681:419_1920x0_80_0_0_eacaf3d0665043cd006e06054f2be105.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.По его словам, в городе временно изменят движение транспорта и перекроют отдельные улицы.Кроме того, Телиженко уточнил, что с 12.00 до 15.00 изменится схема движения автобуса № 7 "село Волошино – Центральная городская больница города Армянск". Так, в прямом направлении после остановки "ул. Сопина, рынок" автобус будет следовать до светофора, затем направо по улице Симферопольская (остановка "Центр") и далее до конечной "ул. Больничная".В обратном направлении автобус от остановки "ул. Больничная, ЦГБ" проследует по улице Симферопольской до светофора, затем налево к остановке "ул. Сопина, ЦКиД" и далее по привычному маршруту.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперыВ Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
крым
армянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123542311_38:0:643:454_1920x0_80_0_0_813e3217e14132fac5e3cb7d64a81bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, армянск, учения, безопасность республики крым и севастополя
На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта

В Армянске 5 сентября перекроют улицы и изменят движение транспорта из-за учений силовиков

09:29 04.09.2025 (обновлено: 09:30 04.09.2025)
 
© РИА Новости КрымАрмянск. Граница с Херсонской областью
Армянск. Граница с Херсонской областью - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.
По его словам, в городе временно изменят движение транспорта и перекроют отдельные улицы.
"5 сентября 2025 года ориентировочно с 10:00 до 18:00 на территории города Армянска пройдут плановые учения силовых структур по антитеррористической защищенности. Частично будут перекрыты улицы Школьная, Гайдара, Садовая, Перекопская", – уточнил он.
Кроме того, Телиженко уточнил, что с 12.00 до 15.00 изменится схема движения автобуса № 7 "село Волошино – Центральная городская больница города Армянск". Так, в прямом направлении после остановки "ул. Сопина, рынок" автобус будет следовать до светофора, затем направо по улице Симферопольская (остановка "Центр") и далее до конечной "ул. Больничная".
В обратном направлении автобус от остановки "ул. Больничная, ЦГБ" проследует по улице Симферопольской до светофора, затем налево к остановке "ул. Сопина, ЦКиД" и далее по привычному маршруту.
"Прошу отнестись к данному мероприятию с пониманием, не прерывать своих занятий и работ, соблюдать спокойствие и порядок! Полученную информацию прошу довести до своих родственников и знакомых", – заключил глава города.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
 
КрымНовости КрымаАрмянскУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
09:29На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта
09:11Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга
08:52Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
08:50Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
08:36Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
08:22Мощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
08:12Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
07:57Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
07:39Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
07:1416 беспилотников сбили над Черным морем
06:41Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя - маршрут
06:25Массированная атака на Ростовскую область – что известно
06:02Выбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
00:01Жара не отступает: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:10В Севастополе завершился заезд "Созидание" форума "Истоки"
22:4415 человек погибли и десятки пострадали при аварии фуникулера в Лиссабоне
22:33Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день
21:42Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Лента новостейМолния