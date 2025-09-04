https://crimea.ria.ru/20250904/mnogodnevnyy-krestnyy-khod-tsarskiy-put-iz-sevastopolya---marshrut-1149175788.html

Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя - маршрут

Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя - маршрут - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя - маршрут

Традиционный крестный ход "Царский путь" выдвинется из Севастополя в понедельник, 8 сентября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале центральное благочиние... РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Традиционный крестный ход "Царский путь" выдвинется из Севастополя в понедельник, 8 сентября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале центральное благочиние города.Православных приглашают поучаствовать в этом грандиозном молитвенном шествии, центральное благочиние Севастополя также публикует маршрут Крестного хода в этом году.Понедельник, 8 сентября. Севастополь6-30 – Литургия. Свято-Покровский собор10-30 – храм св. Феодосия Черниговского, молебен возле старого храма13-00 – храм Державной иконы Богородицы (на Красной горке) молебен, обед16-00 – храм мц. Марины, возле креста - панихида павшим воинам18-00 – с. Оборонное, скит пророка Иоанна Предтечи, ночевкаВторник, 9 сентября. Село Оборонное9-00 – молебен с. Оборонное. В Орлиное через Торопову дачу12-00 – с. Гончарное, обед18-00 – с. Орлиное, храм прп. Сергия Радонежского, молебен, ночевкаСреда, 10 сентября. Село Орлиное8-00 – Божественная Литургия в храме прп. Сергия Радонежского.16-00 – молебен в храме Воскресения Господня; Форос, ночевкаЧетверг, 11 сентября. Форос5-00 – выход, храм Вознесения Господня. Форос.13-00 – обед, старая трасса16-00 – Алупка, храм св. Александра Невского, Вечернее Богослужение, ночевка.Пятница, 12 сентября. Алупка7-00 – Литургия в храме св. Александра Невского, Алупка13-00 – Кореиз, молебен в храме Вознесения Господня, обед18-00 – Нижняя Ореанда, храм Покрова Пресвятой Богородицы, вечернее Богослужение, ночевка.Суббота, 13 сентября. Ореанда, Ялта6-00 – выход из Ореанды8-00 – Ливадия. Крестовоздвиженский храм, Божественная Литургия14-00 – часовня новомучеников и исповедников российских, Ялта, набережная, молебен17-00 – собор св. Александра Невского в Ялте, вечернее Богослужение Воскресение, 14 сентября. Ялта8-00 – собор св. Александра Невского, Ялта, Литургия,14-00 – храм первмч. Феодора и Михаила18-00 – часовня "Знамения" Божией Матери, панихидаПонедельник, 15 сентября. Ялта6-00 – молебен, подъем на Ай-Петри15-00 – Ай-Петри, вершина. Лития о погибших в ВОВ18-00 – Ай-Петри, молебен, ночевка на спускеВторник, 16 сентября. Бахчисарайский район5-00 – Ай-Петри, выход с ночевки14-00 – с. Соколиное, молебен, обед18-00 – с. Новополье, храм прп. Парфения Кизилташского, вечерняя службаСреда, 17 сентября8-00 – с. Новополье, Божественная литургия,12-00 – с. Голубинка, молебен15-00 – с. Куйбышево, храм Покрова Пресвятой Богородицы обед17-00 – с. Малосадовое, храм Феодора Стратилата, молебен19-00 – с. Куйбышево, храм Покрова Пресвятой Богородицы, ночевкаЧетверг, 18 сентября7-00 – молебен с. Куйбышево11-00 – с. Высокое14-00 – источник св. Космы и Дамиана18:00 – монастырь ап. Луки в с. Лаки, молебен, ночевкаПятница, 19 сентября. Бахчисарай8-00 – с. Лаки, выход на монастырь св. Анастасии Узорешительницы;12-00 – монастырь св. Анастасии Узорешительницы18-00 – Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери ночевкаСуббота, 20 сентября. Бахчисарай7-00 – г. Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери, молебен.9-00 – часовня Архистратига Михаила на Братском кладбище "Русской слободы".11-00 – храм Свято-Никольский, молебен, обед.15-00 – вечернее Богослужение Свято-Успенский бахчисарайский монастырь, ночевка.Воскресенье, 21 сентября. Бахчисарай3-30 – Литургия8-00 – Литургия праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Свято-Успенский бахчисарайский монастырь. Окончание Крестного хода "Царский путь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назадРПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек

