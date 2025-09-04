Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: в очереди более тысячи машин - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250904/krymskiy-most-v-ocheredi-bolee-tysyachi-mashin-1149203349.html
Крымский мост: в очереди более тысячи машин
Крымский мост: в очереди более тысячи машин - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский мост: в очереди более тысячи машин
Перед Крымским мостом проезда к досмотровым пунктам ждут более 1000 машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T14:10
2025-09-04T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_3ea33d1fadc0f0d9dd61fa28001f4a4a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом проезда к досмотровым пунктам ждут более 1000 машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Три часа назад в очереди стояли более 800 автомобилей, утром – более 400.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f3dda3b90ab345381e3e9cbc23a2c0db.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: в очереди более тысячи машин

Крымский мост – проезда ждут более тысячи машин с двух сторон

14:10 04.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом проезда к досмотровым пунктам ждут более 1000 машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в сообщении.

Три часа назад в очереди стояли более 800 автомобилей, утром – более 400.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
14:24Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
14:10Крымский мост: в очереди более тысячи машин
14:00Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
13:39У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление
13:13Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
13:01Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
12:49Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут
12:37Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
12:22Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
12:07ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
12:04Новоселовка в Днепропетровской области перешла под контроль России
11:53Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку
11:49ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу
11:38Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
11:32Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"
11:21Новое землетрясение произошло в Афганистане
11:10Крымский мост: очередь выросла вдвое
10:34ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
10:27Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Лента новостейМолния