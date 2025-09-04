https://crimea.ria.ru/20250904/krymskiy-most-v-ocheredi-bolee-tysyachi-mashin-1149203349.html
Крымский мост: в очереди более тысячи машин
Перед Крымским мостом проезда к досмотровым пунктам ждут более 1000 машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом проезда к досмотровым пунктам ждут более 1000 машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Три часа назад в очереди стояли более 800 автомобилей, утром – более 400.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
