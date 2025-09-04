https://crimea.ria.ru/20250904/krymskiy-most-seychas---situatsiya-s-ocheredyami-na-utro-chetverga--1149193439.html
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались очереди. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались очереди. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на четверг примерно на 20 минут. После возобновления проезда очередей не наблюдалось. К 8 утра со стороны Керчи начал скапливаться транспорт. Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга
