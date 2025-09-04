Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский мост: очередь выросла вдвое
Крымский мост: очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский мост: очередь выросла вдвое
На Крымском мосту увеличились очереди с обеих сторон, общее число ожидающих проезда машин превысило 800. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T11:10
2025-09-04T11:10
крым
крымский мост
новости
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличились очереди с обеих сторон, общее число ожидающих проезда машин превысило 800. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг утром в очереди с кубанской стороны стояли 103 транспортных средства, с крымской - 305. Сейчас количество авто выросло.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь выросла вдвое

Крымский мост онлайн - очередь с обеих сторон выросла до 870 автомобилей

11:10 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличились очереди с обеих сторон, общее число ожидающих проезда машин превысило 800. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В четверг утром в очереди с кубанской стороны стояли 103 транспортных средства, с крымской - 305. Сейчас количество авто выросло.
"По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
