Крымский мост: очередь выросла вдвое
Крымский мост: очередь выросла вдвое
2025-09-04T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличились очереди с обеих сторон, общее число ожидающих проезда машин превысило 800. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг утром в очереди с кубанской стороны стояли 103 транспортных средства, с крымской - 305. Сейчас количество авто выросло.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
